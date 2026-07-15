Thiếu hụt nghiêm trọng lái xe bậc cao, Hiệp hội Vận tải đề nghị gỡ khó

ANTD.VN - Hiện nay, các doanh nghiệp vận tải khách và vận tải hàng hóa đang thiếu hụt nghiêm trọng lái xe bậc cao, đặc biệt là bằng D, CE do lái xe bỏ việc, chuyển nghề và một số bất cập trong tổ chức.

30% xe nằm bãi vì thiếu tài

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị tháo gỡ tình trạng thiếu lái xe hạng CE và hạng D do bất cập của quy định pháp luật và tổ chức thực hiện không phù hợp thực tiễn.

Hiệp hội này cho biết, vài năm gần đây, tình trạng thiếu hụt nhân lực đối với nghề điều khiển xe ô tô đầu kéo, kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc (RM/SMRM) và điều khiển loại xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, xe giường nằm diễn ra phức tạp.

Theo phản ánh của nhiều Hiệp hội vận tải địa phương, doanh nghiệp vận tải bằng ô tô đầu kéo, kéo SMRM cho biết, từ tháng 1/2025 đến nay có khoảng 25 – 30% xe ô tô đầu kéo đỗ ở bãi, không hoạt động do không có lái xe; loại xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, xe giường nằm cũng thiếu lái xe và rất khó tuyển dụng.

Tại nhiều hội nghị, hội thảo, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã kiến nghị tháo gỡ, đồng thời có văn bản gửi các cơ quan liên quan như Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng)… Nhưng đến nay chưa được quan tâm xử lý.

Thiếu nghiêm trọng lái xe đầu kéo, sơ mi rơ mooc

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lấy dẫn chứng, trước tháng 1/2025, lực lượng lái xe loại xe ô tô đầu kéo, kéo RM/SMRM, có giấy phép lái xe (GPLX) hạng FC cũ (CE mới) và loại xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, xe giường nằm có GPLX hạng E cũ (D mới) ổn định.

Từ tháng 1/2025 đến nay lượng lái xe này bắt đầu nghỉ nhiều, chuyển sang lái xe công trình, xe tải thân liền, xe taxi, khiến các doanh nghiệp vận tải thiếu hụt lái xe các loại xe trên.

Thêm vào đó, từ đầu năm 2025 đến nay, rất ít người có nhu cầu học, sát hạch để nâng từ hạng C lên hạng CE và từ hạng D1, D2 lên hạng D.

Một trong những nguyên nhân là theo quy định mới về tăng diện tích sân bãi tập, sát hạch lái xe và kích thước hình của một số bài thi sát hạch, nhiều cơ sở đào tạo và sát hạch lái không đủ diện tích và cũng không có kinh phí đầu tư nên đã chuyển xuống hạng thấp hơn, không đủ điều kiện đào tạo hạng CE.

Do đó, số cơ sở đào tạo lái xe, trước đây có đào tạo lái xe nâng hạng CE và hạng D giảm mạnh. TP.HCM trước có 7 cơ sở nay còn 1; Hà Nội không còn cơ sở đào tạo lái xe hạng CE.

Rất ít lái xe thi sát hạch nâng hạng bằng lái xe CE (bằng FC cũ)

Thiếu hụt lái xe dẫn đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng loại xe ô tô đầu kéo, kéo SMRM, ô tô chở khách trên 30 chỗ ngồi và ô tô giường nằm không tuyển được lái xe hạng CE.

Bất cập về quy định tuổi của lái xe

Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, hiện nay, quy định về tuổi của người được cấp GPLX hạng C, CE, D không phù hợp thực tế với trình độ, mặt bằng dân trí, sức khoẻ, điều kiện cuộc sống và làm việc hiện nay, lãng phí nguồn nhân lực lái xe hạng cao.

Cụ thể như điều kiện về tuổi của người được cấp GPLX hạng C phải đủ 21 tuổi và sau 3 năm lái xe mới được học nâng hạng để cấp GPLX hạng CE.

Hay điều kiện về tuổi của người được cấp GPLX hạng D: Người đủ 24 tuổi trở lên mới được cấp GPLX hạng D1, D2. Sau 3 năm lái xe (đủ 27 tuổi) mới được học nâng hạng để cấp GPLX hạng D và chỉ được lái xe đến đủ 57 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ, phải nghỉ…

Những quy định trên đang vô tình làm già hóa độ tuổi của lái xe bậc cao.

Theo phản ánh, biển báo hiệu Khu vực đông dân cư hiện còn nhiều bất cập

Chưa kể hệ thống biển báo trên các tuyến quốc lộ, cao tốc hiện còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho lái xe, nhiều khi bị vi phạm một cách vô ý hoặc sơ ý.

Để khắc phục khó khăn do thiếu hụt lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, Quốc hội chỉ đạo điều chỉnh lại một số quy định pháp luật bất cập trên. Cùng với đó, chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát những bất cập về cách thức, tổ chức giao thông trên toàn bộ mạng lưới đường bộ để lược bỏ những biển báo đường bộ gây khó khăn, căng thẳng, ức chế cho người tham gia giao thông và giảm hiệu quả khai thác đường theo thiết kế và thực tế tình trạng giao thông.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cần bổ sung cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực lái xe hạng CE và hạng D vào Đề án “Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050” mà Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.