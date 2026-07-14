Người dùng “săn lùng” AI phiên bản mới

ANTD.VN - Quý II/2026 ghi nhận lượng tìm kiếm cao ở cả nhóm nền tảng AI phổ biến và các ứng dụng AI chuyên biệt. ChatGPT, Gemini, AI Hay, Grok và DeepSeek nằm trong nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong quý.

AI ngày càng được ứng dụng nhiều trong đời sống, người dùng "săn lùng" sản phẩm mới

Theo báo cáo Xu hướng tìm kiếm Quý II/2026 được Cốc Cốc phát hành ngày 14/7, người dùng Việt Nam rất quan tâm đến sản phẩm công nghệ, đặc biệt là công cụ AI và các ứng dụng chuyên biệt.

Quý II/2026 ghi nhận lượng tìm kiếm cao ở cả nhóm nền tảng AI phổ biến và các ứng dụng AI chuyên biệt như: ChatGPT, Gemini, AI Hay, Grok và DeepSeek.

Ở nhóm phiên bản mới, DeepSeek V4 tăng 5.076%, trong khi OpenAI o4-mini lần đầu xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật. Dữ liệu cho thấy người dùng không chỉ quan tâm đến các nền tảng AI quen thuộc mà còn theo dõi sát những phiên bản mới cùng các cải tiến về hiệu năng, khả năng suy luận và phạm vi ứng dụng.

Xu hướng này cũng lan sang nhóm ứng dụng AI chuyên biệt. Dola AI - trợ lý AI của ByteDance - tăng 2.476%, trong khi OpenQuiz, Iron AI và AI Buddy lần lượt tăng 673%, 485% và 338%.

Các ứng dụng như: Suno, Wayground, Veo3, ElevenLabs và Dreamina tiếp tục ghi nhận lượng tìm kiếm cao, cho thấy nhu cầu ứng dụng AI vào sản xuất nội dung âm thanh, video và hình ảnh ngày càng phổ biến.

Xu hướng tìm kiếm này cho thấy cuộc đua nâng cấp AI thế hệ mới đang diễn ra mạnh mẽ. AI được ứng dụng ngày càng nhiều hơn vào đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, một số thiết bị công nghệ cũng thu hút người dùng. Ở nhóm thiết bị di động, Honor 600 Pro tăng 3.725%, OPPO Find X9s tăng 2.341%. Redmi K90 Max và OPPO K15 Pro cũng nhanh chóng xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật dù chưa chính thức mở bán.

Ở mảng phần mềm, iOS 27 tăng 669% ngay từ giai đoạn thử nghiệm, trong khi Adobe tăng 91% cùng thời điểm cập nhật sản phẩm và diễn biến liên quan đến tài khoản người dùng.