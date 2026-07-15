Hà Nội: Đại biểu trăn trở tình trạng "rau hôm trước phun thuốc, hôm sau đã thu hoạch"

ANTD.VN - Cầm trên tay bao bì thuốc bảo vệ thực vật người dân bỏ lại tại ruộng, đại biểu Nguyễn Văn Thường nói "với lương tâm của người bác sĩ đã cấp cứu rất nhiều những trường hợp bị ngộ độc, tôi rất trăn trở".

Giám đốc Sở NN&MT Lê Thanh Nam trả lời chất vấn tại kỳ họp

Sáng 15/7, kỳ họp HĐND TP Hà Nội đã dành thời gian tiến hành chất vấn nhóm vấn đề việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đây là nội dung được cử tri và nhân dân rất quan tâm.

Tham gia chất vấn về nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Thường nêu vấn đề trong thực tế cũng như là qua phóng sự, chúng ta thấy là tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, không đảm bảo thời gian cách ly (tối phun thuốc bảo vệ thực vật, sáng thu hoạch mang đi bán) tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm xảy ra ở các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Điều này cho thấy công tác quản lý, giám sát ở cơ sở còn bị buông lỏng. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở NN&MT cho biết nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp xử lý trong thời gian tới. Tình trạng này khi nào có thể chấm dứt được? Và bao giờ người dân không phải lo về nỗi lo thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả hàng ngày?

Cũng theo đại biểu Nguyễn Văn Thường, tại phiên chất vấn giữa năm 2025, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng quy định đã xảy ra trên địa bàn thành phố và đã được chỉ rõ với yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên sau hơn 1 năm, vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn, như tại phường Phúc Lợi như phóng sự nêu. Với lương tâm của người bác sĩ đã cấp cứu rất nhiều những trường hợp bị ngộ độc, tôi rất trăn trở về hình ảnh những bao bì thuốc bảo vệ thực vật người dân bỏ lại tại ruộng.

Trả lời câu hỏi đại biểu nêu, Sở NN&MT Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam được chia làm ba cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã phường. Và nội dung liên quan đến Sở NN&MT, cơ quan này đã tham mưu cho thành phố các giấy phép kinh doanh buôn bán, nhập khẩu, công tác kiểm tra, nhà nước.

Cấp xã phường thực hiện công tác quản lý hoạt động buôn bán sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương. Qua nắm bắt và cập nhật các đối tượng số liệu thì trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có khoảng 1.512 điểm kinh doanh bán cây giống kết hợp với bán thuốc bảo vệ thực vật. Với trách nhiệm ngành, Sở NN&MT đã cùng các xã phường thường xuyên kiểm tra về nguồn cung cấp.

Đối với nội dung phóng sự nêu, việc người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, không đủ thời gian cách ly tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không được kiểm soát chặt.

Giám đốc Sở NN&MT cũng cho biết, trong năm 2026, cơ quan này đã triển khai là gần 300 hội nghị để tuyên truyền, vận động, phối hợp với các xã phường để kiểm tra, giám sát cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm người dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền cần làm tốt hơn nữa để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân.

Hiện nay, Sở NN&MT cũng đang xây dựng các nội dung liên quan và đến thời điểm này cũng đã xây dựng các cái vùng rau an toàn và các cái vùng cơ sở sản xuất các cái mặt hàng đều xác định mã QR. Tuy nhiên là mới dừng ở quy mô từ 10 ha trở lên.

Đối với các điểm nhỏ lẻ, Sở NN&MT cũng sẽ xây dựng các cái hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ đến từng thửa, từng vùng để sang sang bước đi cái mã QR để làm sao mà người dân thuận tiện trong công tác là truy xuất nguồn gốc.