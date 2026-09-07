Vì sao vẫn thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học?

ANTD.VN - Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu nhưng tình trạng phụ huynh xếp hàng hoặc phải đi nhiều nơi tìm mua sách giáo khoa cho con vẫn diễn ra ở một số địa phương.

Trong tháng 9, NXBGDVN tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập.

Mặc dù năm học mới đã chính thức bắt đầu nhưng tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn đang diễn ra tại một số địa phương trên cả nước như Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk...

Việc gom đủ bộ sách giáo khoa cho con với nhiều phụ huynh là nhiệm vụ bất khả thi khi đã phải đi qua 4-5 hiệu sách mua sách lẻ nhưng vẫn chưa mua đủ. Thậm chí một số trường phải phô tô từ sách giáo khoa bản mềm cho học sinh học tạm trong những ngày chờ cung ứng.

Đặc biệt tại Đắk Lắk, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cho biết tình trạng thiếu sách diễn ra ở nhiều nơi và số lượng học sinh chưa có đủ sách giáo khoa trọn bộ có trường lên tới 40%. Hiện Sở này đang làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) để tìm phương án xử lý.

Có thể thấy, chưa năm học nào tình trạng khan hiếm sách giáo khoa ở một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền trung đổ vào lại kéo dài cả tháng nay.

Giải thích về tình trạng này, đại diện NXBGDVN cho biết, tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do năm nay có thông tin về chính sách miễn phí sách giáo khoa nên nhiều địa phương, trường học chưa đọc kỹ Nghị định 271/2026/NĐ-CP về thời điểm phê duyệt kế hoạch dự báo và thời điểm nhập kho... nên xảy ra hiện tượng nghẽn và chậm việc đăng ký mua sách từ các nhà trường do có tâm lý chờ sách miễn phí.

Việc đấu thầu, in, hoàn thiện sách giáo khoa cần tối thiểu 6 tháng nhưng năm nay rất nhiều trường không đặt sách từ sớm mà sau ngày 15/8 mới đặt và thời điểm đó sẽ không kịp thời gian để NXBGDVN in và bổ sung kịp trước khai giảng với những đơn hàng đặt muộn.

Bên cạnh đó, nhiều công ty địa phương năm nay không đặt mua dư sách vì lo nếu nhập dư hàng, không bán được thì sẽ tồn kho khi năm trước nhập dư 3 bộ sách giáo khoa nhưng năm nay lại chỉ dùng 1 bộ sách giáo khoa nên nhiều đơn vị bị thua lỗ nặng.

Chỉ khi các trường tại địa phương báo số lượng mua bổ sung thì đơn vị này mới đặt với NXBGDVN dẫn đến một lượng lớn đơn hàng phát sinh tại thời điểm cận khai giảng. Do chờ không kịp có sách giáo khoa nên nhiều phụ huynh phải đổ xô ra các cửa hàng lẻ xếp hàng mua, gây nên hiện tượng thiếu cục bộ sách tại một số thời điểm.

Đại diện NXBGDVN cho biết, đơn vị này đang gấp rút in bổ sung sách giáo khoa theo đơn đặt mới cho các trường đặt muộn và sẽ gửi tới các nhà trường trong tháng 9. Trong thời gian trước mắt chờ sách giáo khoa giấy tại một số trường còn thiếu, giáo viên và học sinh có thể sử dụng sách giáo khoa miễn phí của NXBGDVN tại trang taphuan.nxbgd.vn hoặc tận dụng sách giáo khoa cũ của năm học trước.

Tính đến ngày 3/9, NXBGDVN đã hoàn thành phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Trong đó, số lượng SGK cung ứng đã vượt kế hoạch ban đầu và số lượng đặt hàng tới hơn 150%.

Việc cung ứng sách giáo khoa được ưu tiên cho học sinh vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Hiện tất cả các trường học tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo đều đã nhận đủ sách giáo khoa theo nhu cầu.

Trong tháng 9, NXBGDVN tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng khắc phục thiên tai, bão lũ.