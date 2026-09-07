Trong những năm gần đây, tình hình an ninh, chính trị, thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức mới cho công tác Cảnh vệ nói chung và công tác kỹ thuật bảo vệ nói riêng.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn

Đặc biệt, sự phát triển bùng nổ của công nghệ bay không người lái đang đặt ra những thách thức hoàn toàn mới đối với công tác đảm bảo an ninh không phận tầm thấp cho đối tượng Cảnh vệ.

Việc hiện đại hóa công tác phát hiện, chế áp và xử lý thiết bị bay không người lái trở thành một trong những yêu cầu cấp thiết.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cảnh vệ, chủ động đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên không, với mục tiêu “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp người trước - súng sau”, cùng với việc tham mưu, đề xuất Bộ Công an trang cấp nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại, Bộ Tư lệnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ phát hiện, chế áp tàu bay không người lái cho CBCS Cảnh vệ.

Trong thời gian tập huấn, các giảng viên đến từ Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bộ Công an; Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung trang bị cho học viên là CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ những kiến thức chung về thiết bị bay không người lái (UAV); nguy cơ gây mất an ninh an toàn từ UAV và nguy cơ gây mất an toàn từ UAV đối với đối tượng cảnh vệ; giải pháp phát hiện và chế áp UAV; nguyên lý vận hành và thông số kỹ thuật của các trang thiết bị phát hiện UAV hiện có; quy trình thao tác an toàn khi chế áp UAV và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan; thực hành xử lý phát hiện UAV…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, lớp tập huấn được tổ chức không chỉ nhằm giúp cán bộ, học viên có thể khai thác, sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị phát hiện và chế áp thiết bị bay không người lái phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu đơn vị chủ trì và các đơn vị có học viên tham gia tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, công việc để các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung chương trình; đội ngũ giáo viên, trợ giảng phải chuẩn bị bài giảng, thiết kế mô hình học cụ, phương tiện, thiết bị bay và các thiết bị kỹ thuật một cách hiệu quả nhằm nâng cao khả năng phát hiện của học viên; các học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chương trình học với kết quả cao nhất.