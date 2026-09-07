Tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Trần Văn Thuấn

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Trần Văn Thuấn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 06/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 02/9/2026, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật.