Công an Hà Nội chủ động bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

ANTD.VN -Để bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng và Công an các phường, xã.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 19429/SXD-BQLĐA ngày 06/9/2026 gửi UBND các phường, xã về việc tổ chức lấy ý kiến Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai quy hoạch.

Việc lấy ý kiến được thực hiện trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, căn cứ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Thủ đô, các văn bản pháp luật có liên quan; nhằm tạo sự thống nhất cao, sự đồng thuận, nhất trí trong nhận thức, hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân Thủ đô đối với quá trình triển khai, thực hiện quy hoạch.

Quá trình lấy ý kiến được thực hiện trong hai giai đoạn, gồm lập quy hoạch và thẩm định quy hoạch. Đây là một bước quan trọng trong quá trình điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Chủ động xây dựng phương án từ sớm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân

Toàn cảnh hội nghị tại CATP Hà Nội

Để bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng và Công an các phường, xã.

Ngày 05/9/2026, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự quá trình lấy ý kiến. Việc xây dựng phương án thể hiện rõ tinh thần chủ động của Công an Thành phố trong nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, góp phần tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin và góp ý trên tinh thần xây dựng; đồng thời chủ động nhận diện, dự báo các nguy cơ tiềm ẩn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc lấy ý kiến để làm sai lệch thông tin, kích động, gây rối trật tự công cộng hoặc cản trở người dân và cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP điều hành thảo luận

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố, đại diện các phòng chức năng và Công an các xã, phường đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong toàn bộ quá trình lấy ý kiến; không để phát sinh các vụ việc phức tạp, không để các đối tượng xấu lợi dụng quá trình lấy ý kiến để gây mất ổn định an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm mọi nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, xuyên suốt, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương lớn của Thành phố.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP kết luận hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc CATP tin tưởng: Với sự chuẩn bị chủ động của các lực lượng Công an thành phố Hà Nội, công tác bảo đảm an ninh, trật tự sẽ được triển khai đồng bộ, bảo đảm quá trình lấy ý kiến diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội trong tương lai.