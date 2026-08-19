Phụ huynh, học sinh Hà Nội tìm mua sách giáo khoa năm học mới ở đâu?

ANTD.VN - Trong những ngày cận kề năm học mới, lượng lớn phụ huynh và học sinh dồn dập tìm mua sách tại các cửa hàng bán lẻ. Do lượng cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn nên đã xảy ra hiện tượng thiếu đầu sách, không đủ trọn bộ.

Ngày 19/8, trao đổi với phóng viên ANTĐ về tình trạng phụ huynh khó tìm chọn mua đầu sách giáo khoa lẻ cho năm học mới 2026-2027, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, do có tâm lý chờ đợi chính sách miễn phí sách giáo khoa, một số nhà trường và học sinh đã không đăng ký, đặt hàng trước với các Công ty Sách - Thiết bị trường học tại địa phương.

Điều này dẫn đến việc trong những ngày cận kề năm học mới, lượng lớn phụ huynh và học sinh dồn dập tìm mua sách tại các cửa hàng bán lẻ. Do lượng cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn nên đã xảy ra hiện tượng thiếu đầu sách, không đủ trọn bộ.

Do lượng cầu tăng đột biến trong những ngày phụ huynh cả nước chuẩn bị cho năm học mới nên đã xảy ra hiện tượng thiếu đầu sách, không đủ trọn bộ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, ngay khi nhận được đăng ký, các cửa hàng Sách - Thiết bị giáo dục thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương sẽ chuẩn bị và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập cho tất cả các môn học, cấp học.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến khích học sinh tận dụng lại sách giáo khoa cũ của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm trước tặng lại) nhằm giảm áp lực phát hành và thực hành tiết kiệm.

Trước nhu cầu mua sắm sách giáo khoa tăng trong vài ngày gần đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối chính thức trên toàn quốc, trong đó có 19 cửa hàng tại Hà Nội. Tại các điểm bán này, phụ huynh, học sinh được tư vấn đầy đủ, chính xác về từng bộ sách, môn học và lớp học tương ứng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh, học sinh lựa chọn các cửa hàng thuộc hệ thống chính thức để mua đúng nguồn sách bảo đảm chất lượng, đúng giá niêm yết.

Danh sách chi tiết các cửa hàng cung ứng sách giáo khoa thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm:

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đơn vị đang tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa, bảo đảm học sinh không thiếu sách trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.