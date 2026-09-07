Công bố 26 gương khuyết tật sẽ được tuyên dương trong Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2026

ANTD.VN -Trung ương Hội LHTN Việt Nam công bố danh sách 26 cá nhân được xét chọn, tuyên dương trong Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2026.

Đây là những thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, năm nay Giải thưởng nhận được 62 hồ sơ, trong đó nhiều ứng viên có thành tích xuất sắc. Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã họp xét duyệt và lựa chọn 26 cá nhân tiêu biểu nhất để vinh danh trong chương trình năm nay.

Các gương tiêu biểu đến từ nhiều địa phương, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, thể thao, khởi nghiệp, công tác xã hội và hoạt động Hội.

Danh sách 26 gương tiêu biểu đạt Giải thưởng Tỏa sáng nghị lực Việt 2026:

1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 2002), Công ty CP Phát triển xã hội hạnh phúc, Hà Nội.

2. Thạch Trần Bạch Long (SN 1997), giảng viên thỉnh giảng tại Viện Ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục, TPHCM.

3. Huỳnh Ngọc Tiến (SN 1996), vận động viên bơi lội người khuyết tật thuộc đội tuyển TP.HCM.

4. Đặng Thị Oanh (SN 1994), hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch CLB Người khuyết tật Tự lực Nam Đàn, Nghệ An.

5. Lê Thị Diện (SN 1994), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người khuyết tật phường Tùng Thiện, Trưởng ban thanh niên và Trưởng ban truyền thông Hội Người khuyết tật phường Tùng Thiện (Hà Nội), Trưởng nhóm khu vực Sơn Tây Ba Vì của doanh nghiệp xã hội Khát vọng.

6. Lê Thị Uyên Nhi (SN 2004), nhân viên Trường chuyên biệt Thanh Tâm, Trưởng bộ phận thiết kế tại khách sạn White Sand Boutique, Đà Nẵng.

7. Nguyễn Trịnh Trung Trực (SN 1998), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Cần Thơ; Phó chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật TP. Cần Thơ; người sáng lập, cố vấn RTT Online.

8. Nguyễn Viết Tuấn (SN 1994), chủ spa khiếm thị Ánh Sao, TPHCM.

9. Bùi Huyền Trang (SN 2001), Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, Hà Nội.

10. Nguyễn Hữu Điệp (SN 2003), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù phường Tây Hồ (Hà Nội), sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.

11. Lương Tuấn Cường (SN 2002), sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Phó Chủ nhiệm thanh niên khuyết tật phường Thanh Xuân, Hà Nội.

12. Nguyễn Xuân Quảng (SN 2004), sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Phó Ban Chủ nhiệm CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội; Trưởng ban kỹ thuật công nghệ Mạng lưới Sinh viên Khiếm thị Việt Nam.

13. Đỗ Nam Khánh (SN 2006), sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.

14. Trần Văn Dũng (SN 2000), sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

15. Hồ Minh Quang (SN 2000), Phó chủ tịch Hội Người mù phường Ba Đình, Hà Nội; đồng sáng lập Nhóm sáng kiến vì cộng đồng Starlight.

16. Võ Văn Nhật (SN 1995), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù TP. Đà Nẵng; hội viên Chi hội Thanh niên khuyết tật TP.Đà Nẵng.

17. Ma Thị Phương (SN 2001), cử nhân Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên.

18. Cầm Thị Ngọc (SN 1996), vận động viên thể thao người khuyết tật, chuyên ngành bơi lội; nhân viên trị liệu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Sơn La.

19. Nguyễn Huỳnh Gia Hân (SN 2003), nhân viên hành chính Công ty TNHH 2S Tinkering (Gia Lai), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam.

20. Trần Thị Thơi (SN 1993), nhân viên thư viện Trường phổ thông DTNT THCS và THPT Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

21. Nguyễn Quang Linh (SN 1998), lao động tự do tại Hưng Yên.

22. Lê Thị Hoài (SN 2001), thủ quỹ, phụ trách truyền thông CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp.

23. Tẩn A Út (SN 2001), hội viên CLB Người khuyết tật xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang.

24. Hoàng Kim Vị (SN 1992), thợ điện, tỉnh Nghệ An.

25. Đinh Đức Anh (SN 1995), Phó Giám đốc Công ty Sâm Lộc Hoàng An; Phó chủ tịch HTX Phương Nam, tỉnh Thái Nguyên.

26. Nguyễn Thị Bích Nga (SN 1990), Chi hội ấp Phước Thọ, xã Long Hải, TPHCM.