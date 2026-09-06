Thúc đẩy hợp tác an ninh Việt Nam - Belarus đi vào chiều sâu

ANTD.VN -Trong chuyến thăm, làm việc tại Belarus, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Cơ quan an ninh Belarus đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng, góp phần đưa hợp tác an ninh giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Nhận lời mời của Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus, từ ngày 4 - 6/9, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Phiên tham vấn lần thứ hai Nhóm công tác chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus, kết hợp thăm, làm việc tại Cộng hòa Belarus.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại phiên tham vấn.

Ngày 4/9, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia nước chủ nhà Alesandr Rakhmanov đồng chủ trì Phiên tham vấn lần thứ hai Nhóm công tác chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus.

Tại phiên tham vấn, hai bên trao đổi về tình hình an ninh thế giới và khu vực; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia; phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tấn công của tội phạm mạng; ứng phó với tình huống khẩn cấp; đồng thời trao đổi về thực trạng và yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý phục vụ hợp tác giữa Việt Nam và Belarus trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Alesandr Rakhmanov đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Alesandr Rakhmanov khẳng định hợp tác an ninh là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Belarus, được xây dựng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia và lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên thống nhất, thông qua các cơ chế đối thoại hiện có, cần tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào thực chất, có định hướng cụ thể; chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm gắn với theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, qua đó đưa hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.

Quang cảnh phiên tham vấn.

Kết thúc phiên tham vấn, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus; thống nhất xây dựng kế hoạch hợp tác song phương trong thời gian tới với nhiều định hướng, lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Alesandr Rakhmanov cùng các đại biểu.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã tới chào xã giao Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus Aleksand Volfovich và chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đánh giá cao kết quả phiên tham vấn, ông Aleksand Volfovich khẳng định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus đã trở thành hình mẫu, điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Aleksand Volfovich thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn các cấp.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Aleksand Volfovich thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ thông tin chiến lược về những vấn đề hai bên cùng quan tâm; truyền tải thông điệp cấp cao, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quan trọng; đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghiệp an ninh…, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác tới chào xã giao Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus Aleksand Volfovich.

* Ngày 5/9, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Belarus Alesandr Terekhov.

Hai bên khẳng định yêu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, thách thức; khoa học - công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng của phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng làm xuất hiện những nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia của hai nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị hai cơ quan tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả kênh hợp tác an ninh để truyền tải thông điệp cấp cao; chia sẻ thông tin quan trọng, đánh giá những thay đổi, thách thức của thế giới và khu vực; trao đổi thông tin về các nguy cơ đe dọa an ninh, hoạt động của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, khoa học - kỹ thuật, đào tạo cán bộ...

Nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ông Alesandr Terekhov đã ký Kế hoạch tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban An ninh Quốc gia Belarus giai đoạn 2026 - 2027.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quà tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus.

Sau khi nghe Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung báo cáo tình hình công tác, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng quán triệt đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đề nghị cán bộ Đại sứ quán làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu; thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác cùng lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị Đại sứ quán phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương; thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Belarus.