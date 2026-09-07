Lời cảm tạ

ANTD.VN - Ban Tổ chức Lễ tang và Gia đình Cụ Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1934; quê quán: thôn Như Lân, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) xin trân trọng cảm ơn…

Chi uỷ, Ban lãnh đạo thôn Như Lân, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và gia đình đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xin trân trọng cảm ơn:

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an;

- Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương;

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các lực lượng vũ trang, các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội;

- Bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm, đồng chí, đồng đội;

Đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa cụ Nguyễn Thị Duyên về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang thôn Như Lân, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH