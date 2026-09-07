Phạt đến 1 tỷ đồng nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà không đủ điều kiện

ANTD.VN -Nghị định 339/2026/NĐ-CP tăng mạnh mức phạt với các vi phạm về hợp đồng kinh doanh bất động sản, trong đó hành vi chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà không đủ điều kiện bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Theo đó, phạt tiền từ 180-260 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không sử dụng hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản hoặc sử dụng hợp đồng không đầy đủ các nội dung chính theo quy định; Chủ đầu tư dự án ký hợp đồng bán, cho thuê mua căn hộ chung cư, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không xác định rõ các nội dung theo quy định;

Chủ đầu tư dự án bất động sản không xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng theo quy định hoặc xác nhận không đúng quy định; thu tiền từ khách hàng khi thực hiện xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng; Nội dung thỏa thuận đặt cọc không ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Phạt tiền từ 260-300 triệu đồng đối với hành vi ký hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không gắn với quyền sử dụng đất theo quy định.

Phạt tiền từ 300-500 triệu đồng đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có hành vi không tuân thủ các quy định về giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, dự án bất động sản trong trường hợp nhà nước có quy định về giá.

Đặc biệt, Nghị định 339/2026 còn tăng mạnh mức phạt tiền đối với hành vi chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc công trình xây dựng không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Cụ thể, khoản 4 Điều 71 Nghị định này nêu rõ mức phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có cùng hành vi bị phạt bằng ½ (tối đa 500 triệu đồng).

Như vậy, so với quy định cũ, mức phạt đối với hành vi này đã tăng đáng kể (Nghị định 16/2022 chỉ quy định phạt từ 400 - 600 triệu đồng đối với hành vi chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không đúng quy định).

Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức cá nhân vi phạm còn bị buộc lập lại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản theo mẫu quy định; buộc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng;

Buộc xác nhận theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng; Buộc chủ đầu tư phải hoàn trả khách hàng số tiền đã thu khi thực hiện xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng;

Buộc lập lại thỏa thuận đặt cọc theo quy định trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng; Buộc tuân thủ quy định về giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng; Buộc bên chuyển nhượng hoàn trả bên nhận chuyển nhượng toàn bộ số tiền đã thu không đúng quy định, kèm theo khoản lợi tức phát sinh từ số tiền đã thu…