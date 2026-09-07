ANTD.VN - Quyết định số 1702/QĐ-TTg về tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026-2031 đặt mục tiêu góp phần hiện thực hóa việc 100% người cao tuổi được bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT).

Hướng tới 100% người cao tuổi được bao phủ BHYT

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1702/QĐ-TTg ngày 3/9/2026 phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026-2031”.

Đề án nhằm tận dụng nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và các mô hình quốc tế để nâng cao năng lực trong nước, hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Một trong những nội dung trọng tâm là bảo đảm người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ y tế và mở rộng diện bao phủ BHYT. Đề án đặt mục tiêu thúc đẩy ít nhất 5 chương trình, dự án hoặc mô hình hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tập trung vào y tế, chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại cộng đồng, an sinh xã hội, chuyển đổi số, dữ liệu và công nghệ hỗ trợ.

Bảo đảm người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ y tế và mở rộng diện bao phủ BHYT. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, các hoạt động hợp tác được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu 100% người cao tuổi được bao phủ BHYT, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn và an sinh tuổi già phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Định hướng này có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Tuổi thọ tăng kéo theo nhu cầu khám, chữa bệnh, quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn ngày càng lớn.

Nâng chất lượng chăm sóc, thích ứng già hóa dân số

Bên cạnh mở rộng bao phủ BHYT, Đề án xác định già hóa khỏe mạnh, chăm sóc dài hạn, an sinh tuổi già và phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi là những trọng tâm hợp tác quốc tế.

Việt Nam sẽ tranh thủ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, mô hình và nguồn lực từ các tổ chức, đối tác quốc tế để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn, bảo đảm an sinh tuổi già, đồng thời hỗ trợ gia đình và người trực tiếp chăm sóc người cao tuổi.

Trong lĩnh vực y tế, Đề án phấn đấu 100% bệnh viện tuyến Trung ương và ít nhất 70% bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh về lão khoa/chuyên khoa lão khoa được tiếp cận các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ hoặc mô hình chăm sóc người cao tuổi.

Hợp tác quốc tế được triển khai theo hướng liên ngành, tập trung vào thể chế, quyền và chuẩn mực quốc tế về người cao tuổi; Già hóa khỏe mạnh, chăm sóc dài hạn, an sinh tuổi già; Lao động, kỹ năng và học tập suốt đời; Dữ liệu, chuyển đổi số; phát triển kinh tế bạc và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi.

Đặc biệt, dữ liệu và chuyển đổi số được kỳ vọng hỗ trợ hoạch định chính sách, nâng cao năng lực quản trị và giúp người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ thuận tiện, an toàn hơn.

Mục tiêu 100% người cao tuổi được bao phủ BHYT không chỉ dừng ở việc có thẻ bảo hiểm mà còn hướng tới khả năng tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ y tế có chất lượng, phù hợp và an toàn.

Vì vậy, mở rộng bao phủ BHYT cần gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng và tăng cường năng lực đội ngũ y tế.