Triển lãm quốc tế về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (04/10/2001 - 04/10/2026), diễn ra tại Cung văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội.

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và quảng cáo Việt Nam, Tập đoàn Messe Frankfurt, Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam tổ chức Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH; thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 (FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM – SECUTECH VIETNAM 2026).

Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (04/10/2001 - 04/10/2026).

Triển lãm là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế; góp phần thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp PCCC và CNCH trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số. Giới thiệu sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước và bạn bè quốc tế về những thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH, đồng thời khơi dậy những đam mê khoa học, công nghệ, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Các hoạt động chính của Triển lãm:

1. Lễ khai mạc Triển lãm.

2. Tọa đàm quốc tế về “Phát triển công nghiệp PCCC và CNCH góp phần phát triển công nghiệp an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”. Tại diễn đàn, các đơn vị, đối tác quốc tế về PCCC trực tiếp tham luận, trao đổi về các vấn đề như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới và các giải pháp kỹ thuật trong PCCC và CNCH; Chuyển đổi số, dữ liệu và nền tảng số trong công tác PCCC và CNCH; Phát triển công nghiệp PCCC và CNCH gắn với phát triển công nghiệp an ninh…

3. Diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về PCCC”. Tại diễn đàn, các đơn vị, cơ quan quản lý Nhà nước với vai trò chuyên gia trực tiếp đối thoại, trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH; thúc đẩy kết nối, hợp tác, giao thương, giới thiệu sản phẩm, phương tiện, thiết bị, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh, an toàn, PCCC và CNCH.

4. Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, phương tiện, thiết bị và giải pháp trong lĩnh vực PCCC, CNCH, an ninh, an toàn và tự động hóa của hơn 350 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

5. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH, trong đó tập trung vào: Kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, sử dụng phương tiện chữa cháy và xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố.