Hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tháng 9/2026

ANTD.VN - Chính phủ yêu cầu Bộ GDĐT khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2026.

Bộ GD-ĐT được yêu cầu hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2026.

Chính phủ vừa có yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp, tổ chức mạng lưới đơn vị sự nghiệp đồng bộ với phân cấp, phân quyền, hoàn thành trong tháng 10/2026 theo Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 05/9/2026.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2026.

Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2026.

Được biết, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra cho năm học 2026-2027 là tập trung rà soát, sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp; đẩy nhanh sắp xếp tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và đầu tư phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Theo đó, Bộ này định hướng nghiên cứu phương án đầu tư phát triển một số hệ sinh thái, khu đô thị giáo dục đại học - khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng động lực, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. Chuyển dần từ đầu tư đơn lẻ sang đầu tư theo hệ sinh thái, có phân công sứ mạng và chia sẻ hạ tầng, hình thành các cực tăng trưởng dựa trên tri thức.

Cùng với đó, Bộ này yêu cầu rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; tập trung đầu tư các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khả năng dẫn dắt và trung tâm đào tạo kỹ năng nghề quốc gia, vùng; đưa doanh nghiệp tham gia thực chất vào xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng; tăng cường dự báo cung - cầu, đặt hàng đào tạo và công khai kết quả việc làm sau tốt nghiệp. Triển khai nền tảng quản trị nhân lực, kỹ năng và việc làm quốc gia, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thị trường lao động