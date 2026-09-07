Hà Nội: Công bố phối cảnh dự kiến khu vực Hồ Gươm sau khi hạ giải nhiều tòa nhà

ANTD.VN - Nhiều công trình lớn bên Hồ Gươm được nghiên cứu hạ giải để bảo tồn, tái thiết khu vực, trong đó có trụ sở HĐND, UBND TP, một số hạng mục của Bưu điện Hà Nội.

Trụ sở UBND TP Hà Nội hiện nay

UBND phường Hoàn Kiếm đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, H1-1C, kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Nội dung lấy ý kiến gồm hồ sơ bản vẽ, thuyết minh và phiếu xin ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 7 đến hết ngày 26/9.

Theo báo cáo điều chỉnh cục bộ đang được lấy ý kiến, phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 66ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.

Trong đó, phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây kéo đến khu vực Nhà thờ Lớn, phố Nhà Chung, Quang Trung; phía Đông giáp Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư và một số tuyến phố lân cận.

Theo định hướng nghiên cứu, hồ Gươm được xác định là trung tâm của một chỉnh thể không gian lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan.

Thành phố nghiên cứu tăng kết nối giữa hồ với các quảng trường, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng; cải tạo các công trình kiến trúc điểm nhấn và nâng cao chất lượng hạ tầng, môi trường.

Một trong những ý tưởng đáng chú ý là tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn, kết nối Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành không gian "lịch sử - văn hóa - nghệ thuật”.

Tại phía Bắc hồ Gươm, phương án nghiên cứu mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tăng kết nối với khu vực hồ và hệ thống công viên, quảng trường phía Đông. Đơn vị tư vấn đề xuất nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên.

Phía Đông hồ Gươm được nghiên cứu hình thành hệ thống quảng trường, công viên tại khu vực trụ sở UBND TP, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong; đồng thời tổ chức lại không gian quanh đền Bà Kiệu, bố trí công trình tưởng niệm Liệt sĩ Thủ đô.

Không gian công viên, quảng trường phía Đông cũng được nghiên cứu phát triển các tầng ngầm phục vụ giao thông, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ và kết nối với ga C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2.

Đáng chú ý, tại khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội, phương án dự kiến bố trí công trình mới cao 9 tầng nổi, 4 tầng hầm.

Phối cảnh tổng thể về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Một số công trình như trụ sở HĐND, UBND TP, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi được nghiên cứu hạ giải, trong khi ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý dự kiến được giữ lại.

Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp, đồng thời tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ.

Ở phía Tây hồ Gươm, Hà Nội nghiên cứu nối dài phố Nhà Thờ ra hồ Hoàn Kiếm, hình thành không gian mở và phố đi bộ.

Khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tại số 2 Tràng Thi cùng khu vực lân cận được nghiên cứu tái cấu trúc để bố trí khách sạn cao cấp.

Tại khu vực Nhà hát Lớn và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, phương án nghiên cứu hợp nhất Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với Bảo tàng Cách mạng cũ, hình thành quần thể văn hóa liên thông trên mặt đất và không gian ngầm.

Khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ sau khi hợp nhất được nghiên cứu bố trí công trình mới là Tháp Tài chính Quốc tế.

Kênh trực tuyến lấy ý kiến gồm, cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND phường Hoàn Kiếm (www.hoankiem.hanoi.gov.vn), UBND phường Cửa Nam (www.cuanam.hanoi.gov.vn), Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; phiếu ý kiến điện tử và ứng dụng iHanoi.

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng dân cư do UBND phường Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam phối hợp tổ chức, dự kiến vào 9h ngày 9/9.