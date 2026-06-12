Làm rõ phản ánh tình trạng trục lợi nhà ở xã hội

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Thanh Trì và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin mà báo chí phản ánh về tình trạng trục lợi nhà ở xã hội.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị giải quyết những vấn đề vướng mắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân thuộc diện được hưởng chính sách thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách của thành phố (nếu có); báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/6.

Trước đó, An ninh Thủ đô đã có thông tin phản ánh việc việc qua rà soát tại dự án nhà ở xã hội IEC Residences Thanh Trì, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (Công ty Cơ điện IEC) đã ghi nhận khoảng 89 trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về nhà ở xã hội như cho thuê lại, cho ở nhờ, mua bán bất hợp pháp căn hộ thuê.

Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác minh các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Công ty Cơ điện IEC phát hiện hàng chục trường hợp nghi có dấu hiệu vi phạm tại dự án nhà ở xã hội dự án IEC Residences Thanh Trì

"Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, công ty sẽ xem xét việc bán lại các căn hộ thuộc diện xử lý cho người đủ điều kiện theo quy định", thông báo của Công ty Cơ điện IEC nêu rõ.

Thông tin sơ bộ với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện Công ty Cơ điện IEC cho biết, qua rà soát để thực hiện tái ký hợp đồng với các chủ hộ đến hạn trong diện thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án IEC Residences Thanh Trì, Công ty đã phát hiện ra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nói trên.

Hiện, Công ty Cơ điện IEC đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ, khi có kết luận từ phía các cơ quan liên quan sẽ có phương án xử lý.