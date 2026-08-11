"Sao Mai" trở lại, thử giọng không nhạc đệm

ANTD.VN - Sau một thời gian gián đoạn, cuộc thi "Sao Mai" chính thức trở lại trong năm 2026 với một diện mạo mới. Không chỉ thay đổi format, cuộc thi do VTV tổ chức còn bắt đầu hành trình tuyển chọn bằng một yêu cầu khá khác biệt so với nhiều sân chơi ca hát hiện nay, đó là ngay ở vòng sơ loại, thí sinh phải hát không có nhạc đệm.

Theo ban tổ chức, format "Sao Mai 2026" được xây dựng lại theo hướng phù hợp hơn với thị hiếu khán giả hiện đại nhưng vẫn giữ tôn chỉ cốt lõi của cuộc thi là phát hiện những tài năng âm nhạc thực sự. Sân chơi được xác định tiếp tục là bệ phóng dành cho những giọng hát chưa được biết đến, không phân biệt vùng miền.

Cụ thể, "Sao Mai 2026" mở rộng tuyển sinh trên toàn quốc, dành cho công dân Việt Nam và người gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài trong độ tuổi từ 18 đến 30. Các ca khúc dự thi được lựa chọn trong kho tàng ca khúc Việt Nam, qua đó tạo điều kiện để các giọng ca trẻ thể hiện khả năng xử lý nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

Thí sinh thể hiện phần thi tại vòng tuyển chọn "Sao Mai 2026"

Tuy nhiên, nếu hồ sơ và video dự thi là “tấm vé” bước vào cuộc thi thì vòng sơ loại mới là lúc giọng hát thực sự phải lên tiếng khi thí sinh không được sử dụng nhạc đệm ở vòng này. Đây là một cách tuyển chọn tương đối trực diện, bởi khi không có bản phối hay phần phối khí hỗ trợ, những yếu tố như cao độ, trường độ, âm sắc, kỹ thuật thanh nhạc, hơi thở và khả năng xử lý bài hát gần như được phơi bày rõ ràng hơn.

Từ vòng loại, thí sinh được chủ động chuẩn bị bản phối hoặc phần đệm cho tiết mục của mình. Ban tổ chức cũng yêu cầu thí sinh chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền đối với tác phẩm dự thi theo quy định hiện hành. Cách tổ chức này cho thấy "Sao Mai" vẫn đặt nền tảng chuyên môn của giọng hát ở vị trí quan trọng, thay vì biến cuộc thi thành một sân chơi thuần túy dựa vào khả năng tạo hiệu ứng trình diễn. Hành trình tuyển chọn đã diễn ra ở cả hai khu vực Bắc và Nam. Đến ngày 9-8, cuộc thi đã hoàn thành hai đợt tuyển chọn trực tiếp theo khu vực và đang tiến tới giai đoạn lựa chọn những gương mặt bước vào các vòng thi tiếp theo.

Một điểm đáng chú ý khác là "Sao Mai 2026" không đóng cửa với những thí sinh đã từng có thành tích. Theo đó, những người từng đạt giải chính thức tại các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh, cấp Trung ương hoặc các mùa "Sao Mai" trước đây, nếu vẫn nằm trong độ tuổi quy định đều có thể được xem xét đặc cách qua vòng sơ loại khu vực để vào thẳng vòng loại. Quy định này vừa tạo cơ hội cho những giọng hát mới, vừa mở đường cho những thí sinh đã có nền tảng chuyên môn tiếp tục thử sức ở một mùa giải mới.

"Sao Mai 2026" bắt đầu hành trình tìm kiếm những giọng ca mới

Điều khiến sự trở lại của "Sao Mai" được chú ý nằm ở chính bối cảnh mà cuộc thi xuất hiện. Gần ba thập kỷ sau khi tiền thân là "Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc" ra đời năm 1997, cách công chúng tìm kiếm và thưởng thức ca sĩ đã thay đổi rất nhiều. Một giọng hát trẻ ngày nay có thể xuất hiện từ TikTok, YouTube, các nền tảng âm nhạc số, chương trình truyền hình thực tế hay những sân khấu trực tuyến...thay vì phải chờ một cuộc thi truyền hình để được biết đến. Trong bối cảnh ấy, việc "Sao Mai" trở lại với một format mới đặt ra một bài toán thú vị là làm thế nào để một cuộc thi vốn đề cao chất lượng thanh nhạc tiếp tục hấp dẫn thế hệ khán giả mới mà không đánh mất bản sắc chuyên môn vốn có.

Song cuộc thi "Sao Mai" có một lợi thế đặc biệt để trả lời câu hỏi này. Từ khi ra đời năm 1997, tiền thân của cuộc thi đã được xem là một trong những sân chơi âm nhạc truyền hình đầu tiên của Việt Nam. Qua các mùa giải, chương trình đã góp phần đưa nhiều giọng ca đến gần công chúng và trở thành bệ phóng cho những nghệ sĩ như: Trọng Tấn, Phương Nga, Tân Nhàn, Thành Lê, Bùi Lê Mận, Vũ Thắng Lợi...

Vòng tuyển chọn "Sao Mai 2026" thu hút các giọng ca trẻ trên cả nước

Điểm đáng nói, sân chơi này không phải một cuộc thi tìm kiếm người nổi tiếng trong vài tháng. Lịch sử của chương trình cho thấy giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc phát hiện những giọng hát có nền tảng để theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Chính vì thế, sự trở lại năm 2026 không chỉ là việc nối lại một thương hiệu truyền hình quen thuộc, mà còn là phép thử đối với khả năng thích nghi của một mô hình thi hát chính thống trong đời sống âm nhạc đang vận động rất nhanh.

Theo kế hoạch, những thí sinh vượt qua vòng loại sẽ tiếp tục tham gia các vòng thi và ghi hình từ tháng 9 đến tháng 11-2026. Đây mới là giai đoạn format mới của "Sao Mai" được bộc lộ đầy đủ trước khán giả.

Sau gần ba thập kỷ, Sao Mai trở lại với một câu hỏi không mới nhưng vẫn có ý nghĩa riêng bởi giữa rất nhiều con đường để một ca sĩ trẻ bước vào thị trường âm nhạc, việc một sân chơi đặt giọng hát và nền tảng chuyên môn ở vị trí trung tâm được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên những tài năng âm nhạc thực thụ.