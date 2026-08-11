Phở Minh – níu bước người đi bằng vị ngọt của thời gian

ANTD.VN - Chỉ cách Sân bay Quốc tế Nội Bài vài phút di chuyển, Phở Minh không chỉ là địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương, tài xế đường dài hay du khách trong và ngoài nước, mà còn là nơi lưu giữ hương vị phở gánh gia truyền giữa nhịp sống hiện đại. Trong từng bát phở nóng hổi là câu chuyện về sự gìn giữ một nét tinh hoa của văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Phở Minh, tại số 116 Thạch Lỗi, xã Nội Bài, Hà Nội – nơi hương thơm của nồi nước dùng nghi ngút khói đã trở thành dấu ấn khó quên với biết bao thực khách

Giữ hồn ẩm thực giữa nhịp sống hiện đại

Giữa dòng xe nối dài hướng về cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, nơi mỗi ngày tấp nập, đông đảo hành khách qua lại, có một địa chỉ mà nhiều người vẫn truyền tai nhau như điểm hẹn không thể bỏ lỡ trước khi lên chuyến bay hay sau hành trình dài trở về. Đó là Phở Minh, tại số 116 Thạch Lỗi, xã Nội Bài, Hà Nội – nơi hương thơm của nồi nước dùng nghi ngút khói đã trở thành dấu ấn khó quên với biết bao thực khách. Không biển hiệu cầu kỳ, không những lời quảng bá hoa mỹ, điều khiến Phở Minh được nhớ đến lại chính là sự mộc mạc, chân thành và hương vị phở truyền thống được gìn giữ qua nhiều năm. Giữa vô vàn lựa chọn của nền ẩm thực hiện đại, quán vẫn bền bỉ đi theo con đường riêng: giữ nguyên tinh thần của phở gánh Hà Nội xưa, nơi mỗi bát phở đều được chăm chút bằng sự tận tâm của người làm nghề.

Người Hà Nội vẫn thường nói, muốn hiểu một vùng đất hãy bắt đầu bằng món ăn của vùng đất ấy. Với Hà Nội, phở không chỉ là món ăn sáng quen thuộc mà còn là một phần ký ức, một nét văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tinh thần ấy hiện diện rõ nét tại Phở Minh. Công thức gia truyền được lưu giữ qua nhiều năm là yếu tố làm nên bản sắc riêng của quán. Nồi nước dùng được ninh liên tục từ xương bò trong nhiều giờ, chắt lọc vị ngọt thanh tự nhiên mà không cần dựa vào các chất tạo ngọt công nghiệp. Quế, hồi, thảo quả, gừng nướng cùng những loại gia vị truyền thống được phối trộn theo tỷ lệ riêng, tạo nên hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa ngay từ khi thực khách vừa bước vào quán. Đó là thứ hương thơm rất đặc trưng của phở Hà Nội. Không quá nồng, không quá đậm, chỉ vừa đủ để đánh thức vị giác và khiến người ta nhớ mãi.

Phở Minh, tại số 116 Thạch Lỗi, xã Nội Bài, Hà Nội – nơi hương thơm của nồi nước dùng nghi ngút khói đã trở thành dấu ấn khó quên với biết bao thực khách

Bên cạnh nước dùng, từng lát thịt bò cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tươi ngon. Bánh phở mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, kết hợp cùng hành lá, rau thơm và các loại gia vị ăn kèm, tạo nên sự hài hòa trong từng bát phở. Không chạy theo những biến tấu cầu kỳ hay xu hướng ẩm thực mới lạ, Phở Minh lựa chọn giữ sự giản dị vốn có. Chính điều đó lại trở thành sức hút đặc biệt đối với thực khách. Một bát phở ngon đôi khi không cần quá nhiều nguyên liệu đắt tiền, mà cần sự chỉn chu trong từng công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, nêm nếm đến cách trình bày. Đó cũng chính là triết lý mà những người làm nghề tại Phở Minh luôn kiên trì theo đuổi.

Điểm dừng chân của những hành trình

Lợi thế lớn của Phở Minh chính là vị trí thuận lợi khi chỉ cách Sân bay Quốc tế Nội Bài vài phút di chuyển. Bởi vậy, từ sáng sớm tinh mơ đến tận tối muộn, quán luôn nhộn nhịp người ra vào. Có người tranh thủ ăn nhanh trước giờ lên máy bay. Có người vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày, muốn tìm một bát phở nóng hổi để xua tan mệt mỏi. Cũng có những đoàn khách du lịch, doanh nhân, tài xế đường dài hay người dân địa phương coi nơi đây như điểm hẹn quen thuộc mỗi ngày. Không gian rộng rãi với sức chứa khoảng 250 thực khách cùng lúc giúp Phở Minh đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Không ít tài xế đường dài chia sẻ rằng, sau nhiều giờ cầm lái, một bát phở nóng với nước dùng thanh ngọt là lựa chọn giúp họ lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục hành trình

Từ những bữa ăn gia đình ấm cúng, các đoàn khách du lịch đông người cho đến những đoàn xe đường dài dừng nghỉ, tất cả đều có thể tìm thấy sự thoải mái tại đây. Điều đáng nói là dù lượng khách rất đông, chất lượng từng bát phở vẫn luôn được giữ ổn định. Sự tấp nập của thực khách đến với Phở Minh không chỉ nói là quy mô hoạt động rộng rãi mà còn là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng mà thực khách dành cho quán suốt nhiều năm qua. Có những vị khách ghé quán lần đầu vì thuận đường ra sân bay. Nhưng sau đó, mỗi lần có dịp trở lại Nội Bài, họ đều dành thời gian quay lại để thưởng thức đúng hương vị đã từng khiến mình ấn tượng. Đó là cách mà một quán ăn chinh phục thực khách bằng chất lượng thay vì những chiến dịch quảng bá rầm rộ.

Không ít tài xế đường dài chia sẻ rằng, sau nhiều giờ cầm lái, một bát phở nóng với nước dùng thanh ngọt là lựa chọn giúp họ lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục hành trình. Với nhiều doanh nhân hay khách quốc tế, đây lại là cơ hội để thưởng thức một trong những món ăn tiêu biểu của Việt Nam ngay khi đặt chân đến Hà Nội.

Đối với Phở Minh, gìn giữ hương vị gia truyền không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn là cách lưu giữ một phần ký ức của ẩm thực Hà Nội

Có lẽ cũng vì thế mà Phở Minh không đơn thuần là một quán ăn. Đó còn là nơi kết nối những hành trình, nơi mỗi bát phở trở thành lời chào mộc mạc dành cho người đến và lời tạm biệt đầy lưu luyến với người đi. Giữa thời đại mà ẩm thực liên tục đổi mới, việc gìn giữ hương vị truyền thống chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sự cạnh tranh ngày càng lớn, thị hiếu của thực khách cũng không ngừng thay đổi. Thế nhưng, có những giá trị vẫn luôn bền vững bởi chúng được tạo nên từ chất lượng thực sự. Đối với Phở Minh, gìn giữ hương vị gia truyền không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn là cách lưu giữ một phần ký ức của ẩm thực Hà Nội. Bởi phở vốn không chỉ là món ăn. Đó còn là nét văn hóa, là hình ảnh quen thuộc của phố phường Hà Nội trong ký ức bao thế hệ; là mùi thơm của nồi nước dùng bốc khói mỗi sớm mai; là tiếng gọi nhau í ới bên gánh hàng rong năm nào và là sự tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt.

Phở Minh luôn mang hương vị đặc biệt

Giữa nhịp sống hiện đại nơi cửa ngõ sân bay, Phở Minh vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị ấy bằng sự tâm huyết của người làm nghề. Mỗi bát phở được đưa đến tay thực khách không chỉ mang vị ngọt thanh của xương hầm, hương thơm của quế hồi hay độ mềm dai của sợi phở, mà còn chứa đựng niềm tự hào về một món ăn đã trở thành biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Nếu có dịp ghé khu vực Nội Bài, hãy dành ít phút dừng chân tại Phở Minh. Trong không gian ấm cúng, giữa làn khói nghi ngút từ nồi nước dùng đang sôi, thực khách sẽ cảm nhận được nhiều hơn một bữa ăn ngon. Đó là cảm giác được chạm vào một phần ký ức của Hà Nội, nơi hương vị phở gánh gia truyền vẫn bền bỉ sống cùng thời gian, âm thầm níu bước những người đã một lần ghé qua.