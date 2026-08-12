Trưng bày tôn vinh những chiến sĩ Công an nhân dân “tâm son, chí thép” giữa dòng lịch sử

Tham dự lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, nghĩa sĩ, chí sĩ yêu nước tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Trong không gian đặc biệt của Di tích Nhà tù Hỏa Lò, các đại biểu và khách tham dự thành kính dâng hương, tưởng niệm các anh hùng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ khai mạc trưng bày "Tâm son, chí thép".

Những nén hương được dâng lên tại Đài tưởng niệm đã mở đầu cho hành trình trở về với những câu chuyện lịch sử được kể lại qua trưng bày “Tâm son, chí thép”. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã trải qua những thử thách khắc nghiệt, thậm chí bị bắt, giam cầm, tra tấn nhưng vẫn giữ vững khí tiết và niềm tin vào cách mạng.

Phút mặc niệm trang nghiêm, thành kính tưởng nhớ các anh hùng yêu nước tại Đài tưởng niệm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là hoạt cảnh “Trần Bình - Khí phách người chiến sĩ công an trẻ tuổi”. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, những ngày tháng bị địch bắt, giam cầm và tra tấn của người chiến sĩ công an trẻ được tái hiện, qua đó khắc họa rõ nét bản lĩnh, lòng trung thành và ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng.

Một phân đoạn trong hoạt cảnh "Trần Bình - Khí phách người chiến sĩ công an trẻ tuổi”.

Đồng chí Trần Bình, tên khai sinh là Trần Văn Tích, xuất thân trong một gia đình nghèo tại Thái Bình. Năm 18 tuổi, đồng chí tình nguyện gia nhập Công an quận 6, Hà Nội và được lựa chọn làm đội viên đội “Hành động”, thực hiện nhiệm vụ trừ gian, diệt tề. Trong quá trình hoạt động, đồng chí bị địch bắt và giam tại Nhà tù Hỏa Lò. Dù phải đối mặt với những đòn tra tấn và bản án tử hình, người chiến sĩ trẻ vẫn không khuất phục.

Hoạt cảnh “Trần Bình - Khí phách người chiến sĩ công an trẻ tuổi”.

Hoạt cảnh đặc biệt gây ấn tượng ở những phút cuối, khi hình ảnh đồng chí Trần Bình trước giờ bước ra pháp trường được tái hiện. Trong hoàn cảnh cận kề cái chết, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin sắt son vào thắng lợi của cách mạng. Câu chuyện về người chiến sĩ trẻ qua đó không chỉ tái hiện một sự kiện lịch sử, mà còn làm nổi bật tình đồng chí, đồng đội và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Sau phần hoạt cảnh, đại biểu và khách tham quan được tìm hiểu trưng bày “Tâm son, chí thép” với ba nội dung chính. Nội dung đầu tiên “Sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân” giới thiệu quá trình hình thành những tổ chức tiền thân của lực lượng Công an từ năm 1930 và quá trình xây dựng lực lượng sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Phần nội dung “Tâm son, chí thép” tập trung giới thiệu câu chuyện về 9 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu, những người từng bị địch bắt, giam cầm nhưng vẫn giữ vững khí tiết, niềm tin và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng.

Một số hiện vật tại trưng bày chuyên đề "Tâm son, chí thép"

Cuối cùng, nội dung “Tiếp bước cha anh - Giữ vững bình yên Tổ quốc” giới thiệu những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.

Đối với những người chiến sĩ Công an nhân dân hôm nay, những câu chuyện về thế hệ đi trước không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là nguồn động lực để tiếp tục rèn luyện, cống hiến. Chị Phạm Thu Trà, cán bộ Bảo tàng Công an nhân dân chia sẻ: "Tới với trưng bày này, tôi lại được bổ sung thêm những thông tin, góc nhìn mới về đời sống của các đồng chí trong thời gian tù chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò. Đồng thời, tôi cũng thấy vô cùng cảm động khi được nghe những thông tin, đặc biệt là qua hoạt cảnh tái hiện đồng chí Trần Bình. Tôi rất mong những triển lãm này sẽ tiếp tục được lan tỏa để quần chúng nhân dân sẽ có những góc nhìn và cảm nhận sâu sắc về sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc".

Với thân nhân của những người được giới thiệu tại trưng bày, mỗi câu chuyện lịch sử còn gắn với những ký ức riêng của một gia đình. Là người con của đồng chí Nguyễn Sỹ Huynh, ông Nguyễn Sỹ Tuấn xúc động chia sẻ: “Bố tôi hoạt động trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Tôi luôn cảm thấy tự hào và xúc động khi nghe lại những câu chuyện về bố. Trong gia đình, bố luôn răn dạy tôi phải sống làm sao xứng đáng với những gì bố để lại. Qua đó, tôi luôn tâm niệm bản thân phải phấn đấu rèn luyện, trau dồi bản thân thật tốt theo những điều được bố tôi căn dặn".

Ông Nguyễn Sỹ Tuấn xúc động trước những tư liệu, hình ảnh về cha tại trưng bày chuyên đề "Tâm son, chí thép".

Thông qua trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò mong muốn tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng thời, trưng bày hướng tới góp phần bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 30/12/2026 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, số 1 phố Hỏa Lò, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Một số hình ảnh tại sự kiện: