Hai phim Việt ra rạp dịp Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Dịp Quốc khánh 2/9 tới ghi nhận sự góp mặt của nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước. Đáng chú ý trong số này, hai bộ phim “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” và “Trại buôn người” lựa chọn hai hướng tiếp cận khá khác biệt, một bên khai thác chất liệu lịch sử, huyền sử, bên còn lại xoay quanh vấn nạn buôn người và hành trình sinh tồn.

Tạo hình các nhân vật trong phim “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh”

Trong đó,“Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” là dự án phim được chú ý đặc biệt khi lựa chọn đề tài huyền sử, lấy bối cảnh cuối triều Đinh và xoay quanh những bí ẩn liên quan đến lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận phần hành động, quy tụ dàn diễn viên tài năng như: Tuấn Trần, Đỗ Thị Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan...cùng nhiều gương mặt khác.

Câu chuyện bắt đầu từ biến cố vua Đinh Tiên Hoàng qua đời, đẩy triều đình vào tình thế bất ổn. Một nhóm tráng sĩ được giao nhiệm vụ đưa linh cữu nhà vua đến nơi an táng. Hành trình ấy dần trở thành cuộc đối đầu giữa lòng trung nghĩa, những âm mưu quyền lực và các thế lực muốn xâm phạm bí mật cuối cùng của vị hoàng đế. Phim không đi theo cách kể lịch sử thuần túy mà kết hợp yếu tố hành động, huyền bí và chất sử thi, qua đó tạo nên một thế giới điện ảnh vừa dựa trên lịch sử vừa có không gian cho trí tưởng tượng.

Quy mô sản xuất cũng là một trong những điểm khiến “Hộ linh tráng sĩ” được đặt nhiều kỳ vọng. Theo đó, êkíp chia sẻ đã có 83 ngày đêm ghi hình tại Ninh Bình, tái hiện nhiều không gian lịch sử và văn hóa. Riêng cảnh yến tiệc hoàng cung đêm Trung thu năm 979 được thực hiện tại chùa Bái Đính. Theo những thông tin đã được công bố, phim có mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt có quy mô sản xuất lớn trong năm nay.

Đặc biệt, “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” không chỉ hướng đến phòng vé trong nước. Phim dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam trước khi tham dự "Liên hoan phim quốc tế Toronto" (TIFF) vào tháng 9-2026.

Cùng ra rạp dịp 2/9 tới còn có “Trại buôn người”, bộ phim khai thác đề tài xã hội đương đại về nạn buôn người xuyên biên giới. Phim do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, có sự tham gia của: Steven Nguyễn, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Minh Kiên...cùng nhiều diễn viên khác.

Những thước phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật về nạn nhân bị lừa sang nước ngoài với lời hứa về công việc và thu nhập, sau đó bị đưa vào các cơ sở cưỡng bức lao động. Một trong những nguồn cảm hứng của kịch bản là vụ nhóm nạn nhân tìm cách vượt thoát khỏi một cơ sở giam giữ và trở về Việt Nam tại khu vực Tịnh Biên năm 2022. Từ chất liệu này, bộ phim xây dựng câu chuyện sinh tồn của những con người bị đẩy vào tình thế phải chiến đấu để giành lại tự do.

Teaser đầu tiên của “Trại buôn người” gây chú ý bởi loạt cảnh bạo loạn, truy đuổi, cháy nổ và những không gian giam giữ khép kín. Theo thông tin từ êkíp, phim quy tụ khoảng 700 diễn viên cho các đại cảnh, nhằm tạo nên cảm giác về một thế giới nơi con người bị biến thành hàng hóa và phải tìm mọi cách để sống sót. Kịch bản được phát triển trong nhiều năm, với quá trình khảo sát và nghiên cứu các tư liệu liên quan đến nạn buôn người xuyên biên giới.

Đáng chú ý, Steven Nguyễn tiếp tục xuất hiện trong một vai diễn có màu sắc gai góc sau “Mưa đỏ”, nhưng lần này không phải hình ảnh người lính mà là một nạn nhân bị cuốn vào đường dây buôn người. Tạo hình của nam diễn viên trong teaser cho thấy sự thay đổi đáng kể, từ vẻ ngoài phong trần quen thuộc sang hình ảnh một người đàn ông bị đẩy đến giới hạn của sự sống còn.

Sự khác biệt về đề tài khiến hai bộ phim gần như không trực tiếp cạnh tranh về nhóm khán giả. Một bên là câu chuyện huyền sử được đầu tư lớn, hướng tới trải nghiệm hành động và không khí lịch sử, còn bên kia là phim hành động sinh tồn lấy cảm hứng từ vấn đề xã hội đương đại. Đây cũng là cách để điện ảnh Việt tiếp cận mùa phim Quốc khánh theo những hướng khác nhau, thay vì cùng tập trung vào một công thức thành công.

Dẫu vậy, bài toán phòng vé vẫn không dễ dàng. Sau thành công đặc biệt của “Mưa đỏ” trong mùa Quốc khánh 2025, áp lực đối với những bộ phim Việt ra mắt cùng thời điểm càng lớn. Tuy nhiên thành công của một bộ phim không chỉ phụ thuộc vào thời điểm phát hành hay quy mô đầu tư, mà còn nằm ở khả năng tạo được hiệu ứng truyền miệng và thuyết phục khán giả bỏ tiền mua vé. Với hai lựa chọn khá khác biệt, mùa phim 2/9 năm nay vì thế không chỉ là cuộc đua doanh thu mà còn cho thấy sự mở rộng của phim Việt về đề tài và cách tiếp cận.