Các chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945/19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức các chương trình nghệ thuật nhằm mang tới không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của Nhân dân trong những ngày lễ lớn.

Các chương trình gồm nhiều tác phẩm ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc; làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9.

Nội dung nghệ thuật hướng tới tôn vinh quê hương, đất nước, con người Việt Nam; giới thiệu truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long – Hà Nội, quảng bá hình ảnh Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, phản ánh những thành tựu của đất nước và Hà Nội trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển.

Qua đó, các chương trình góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

6 chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công sẽ diễn ra đồng loạt vào 20h ngày 19-8 tại các xã, phường của Hà Nội.

Tại xã Ngọc Hồi, Nhà hát Múa Rối Thăng Long biểu diễn phục vụ Nhân dân. Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội mang chương trình nghệ thuật đến xã Quang Minh. Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Bình Minh. Nhà hát Cải lương Hà Nội phục vụ khán giả xã Hát Môn. Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Ba Vì.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội

Cùng thời điểm, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long tổ chức chương trình nghệ thuật tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng. Với không gian biểu diễn mở, chương trình góp phần tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám.

Không khí kỷ niệm tiếp tục được nối dài với chuỗi chương trình nghệ thuật diễn ra trong hai ngày 1 và 2-9. Tối 1-9, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn tại xã Đan Phượng. Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội phục vụ Nhân dân xã Minh Châu.

Tối 2-9, các đơn vị nghệ thuật tiếp tục tổ chức nhiều chương trình tại các địa phương. Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm. Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Phúc Sơn. Nhà hát Cải lương Hà Nội phục vụ khán giả xã Bát Tràng. Nhà hát Múa Rối Thăng Long biểu diễn tại xã Đại Xuyên. Cùng thời gian, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật tại xã Hòa Lạc.

Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật của Thành phố đồng loạt đưa chương trình về các xã, phường không chỉ tạo thêm những điểm sinh hoạt văn hóa trong dịp lễ, mà còn góp phần đưa nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng ở cơ sở.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của ngành Văn hóa Hà Nội trong việc phát huy giá trị của văn hóa, nghệ thuật trong đời sống cộng đồng, góp phần tạo dựng không gian văn hóa giàu bản sắc và lan tỏa tinh thần tự hào về lịch sử, truyền thống của dân tộc và Thủ đô.