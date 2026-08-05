66 năm thành lập URENCO - Tiếp nối truyền thống, kiến tạo kỷ nguyên xanh

Ngày 6/8/2026, công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) kỷ niệm 66 năm thành lập (06/08/1960 – 06/08/2026), đánh dấu chặng đường hơn sáu thập kỷ xây dựng, phát triển và không ngừng đổi mới vì một Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tiền thân là Công ty Vệ sinh Hà Nội, được thành lập ngày 06/08/1960, từ một tập thể nhỏ bé với điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, URENCO đã từng bước phát triển lớn mạnh và khẳng định vị thế là doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị của Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể lãnh đạo URENCO Hà Nội.

Đằng sau những tuyến phố sạch đẹp, những con đường luôn được duy trì vệ sinh mỗi ngày là sự tận tụy, trách nhiệm và những cống hiến thầm lặng của gần 5.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động URENCO. Với tinh thần lao động bền bỉ, các thế hệ người lao động URENCO đã và đang viết nên truyền thống vẻ vang của doanh nghiệp môi trường Thủ đô.

URENCO đầu tư cơ giới hóa hiện đại phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác.

Trong suốt hành trình 66 năm qua, URENCO đã phát triển hệ thống quản lý ngày càng chuyên nghiệp, đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công ty luôn kiên định với sứ mệnh gìn giữ môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô và xây dựng hình ảnh Hà Nội ngày càng văn minh.

Áp dụng đồng bộ cơ giới hóa trong hoạt động vệ sinh môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, URENCO tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ và hiện đại hóa hoạt động sản xuất. Tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải; đầu tư, nâng cấp phương tiện chuyên dùng với các xe ô tô trọng tải lớn đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5; đồng thời thí điểm đưa vào sử dụng xe điện ba bánh và xe máy điện trong hoạt động thu gom nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và giảm phát thải.

Song song với đó, hệ thống giám sát phương tiện bằng GPS được duy trì vận hành 24/24, góp phần nâng cao năng lực quản lý, giám sát và điều hành từ xa, bảo đảm chất lượng dịch vụ trên toàn địa bàn.

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ đổi mới về phương tiện và công nghệ, URENCO còn đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và điều hành, triển khai các nền tảng làm việc trên không gian số, đồng thời thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Đây là nền tảng quan trọng giúp Công ty nâng cao năng suất lao động, tối ưu hiệu quả quản lý và thích ứng với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Nhìn lại chặng đường 66 năm phát triển, những thành quả mà URENCO đạt được là kết tinh của sự đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động. Công ty luôn trân trọng và biết ơn những thế hệ đi trước đã âm thầm cống hiến, xây dựng nền móng vững chắc, tạo dựng uy tín, thương hiệu và bản sắc của URENCO.

Chính những giá trị truyền thống ấy đã trở thành động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy, đổi mới và phát triển.

Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện của URENCO 2026.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, URENCO khẳng định quyết tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị và quản lý chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Với sự đồng lòng của gần 5.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động, URENCO quyết tâm đồng hành cùng Thủ đô xây dựng môi trường xanh, sạch, văn minh và hiện đại.