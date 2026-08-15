Tuyên truyền và thực tập phương án CC&CNCH tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì

ANTD.VN -Ngày 14-8, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 27 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện đa khoa Ba Vì tổ chức tuyên truyền nghiệp vụ và thực tập phương án, CC&CNCH tại cơ sở.

Tại buổi tuyên truyền, gần 400 cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện đa khoa Ba Vì đã được Đội CC&CNCH khu vực số 27 đã phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; trọng tâm hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Đội CC&CNCH khu vực số 27 cập nhập kiến thức, thông tin liên quan đến PCCC&CNCH

Về nội dung thực tập phương án chữa cháy và CNCH; tình huống giả định cháy được đặt ra tại xảy ra cháy là khu nhà hậu cần và khám chữa bệnh cao 3 tầng. Khu vực xảy ra cháy là phòng bệnh số 207 tại tầng 2 của công trình. Nguyên nhân giả định do sự cố hệ thống điện dẫn đến cháy các vật dụng bên trong phòng, đám cháy nhanh chóng phát triển, tỏa nhiều khói khí độc và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu, hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn theo các lối thoát hiểm đã được quy định, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 27 xuất 1 xe chữa cháy cùng 6 CBCS; Đội CC&CNCH Khu vực số 26 xuất 1 xe chữa cháy cùng 6 CBCS khẩn trương tới hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong thời gian lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH di chuyển đến hiện trường, Đội PCCC&CNCH cơ sở của tòa nhà đã nhanh chóng hướng dẫn gần 400 nhân viên đang làm việc trong tòa nhà bình tĩnh di chuyển theo hàng lối, thoát nạn qua các lối thoát hiểm đến khu vực tập kết an toàn theo phương án đã được xây dựng; đồng thời tổ chức kiểm đếm quân số, bảo đảm không để nhân viên mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm.

Thông qua buổi thực tập, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, hoạt động cũng góp phần kiểm tra, đánh giá hiệu quả phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra sự cố thực tế.

Buổi thực tập diễn ra an toàn, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.