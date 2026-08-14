Sữa Ba Vì: Từ vùng nguyên liệu truyền thống đến thương hiệu chủ lực của Thủ đô

ANTD.VN - Tận dụng lợi thế của vùng chăn nuôi bò sữa lâu đời phía Tây Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì đã xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ trang trại đến bàn ăn, vừa nâng chất lượng sản phẩm, vừa tạo đầu ra ổn định cho hàng trăm hộ chăn nuôi địa phương.

Lợi thế của một vùng đất

Nhắc đến ngành chăn nuôi bò sữa ở miền Bắc, Ba Vì từ lâu đã là một địa danh quen thuộc. Khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp với các loại cây thức ăn xanh cùng kinh nghiệm chăn nuôi được tích lũy qua nhiều thế hệ đã tạo cho vùng đất này những điều kiện mà không phải địa phương nào cũng có.

Tuy nhiên, lợi thế tự nhiên chỉ là điểm khởi đầu. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, nếu thiếu doanh nghiệp đủ năng lực đứng ra tổ chức sản xuất, thu mua và chế biến, nguồn nguyên liệu tốt vẫn có thể rơi vào cảnh bấp bênh về đầu ra, giá trị gia tăng thấp. Bài toán đặt ra không chỉ là nuôi được bò, vắt được sữa, mà là biến chuỗi giá trị ấy thành một hệ thống vận hành ổn định, có kiểm soát.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng sữa trong nước tăng nhanh trong khi nguồn cung nội địa vẫn còn hạn chế, Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì chọn hướng đi gắn chặt với vùng nguyên liệu thay vì chỉ tập trung vào khâu thương mại. Từ những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất và công nghệ, doanh nghiệp từng bước đầu tư dây chuyền, chuẩn hóa quy trình và xây dựng nền tảng vận hành theo hướng bài bản.

Khép kín chuỗi sản xuất, lấy chất lượng làm trung tâm

Sữa tươi nguyên liệu được kiểm soát từ khâu thu gom, bảo quản lạnh đến chế biến, đóng gói tại nhà máy

Mô hình khép kín được doanh nghiệp lựa chọn cho phép kiểm soát chất lượng ngay từ khâu đầu tiên: đàn bò, nguồn thức ăn, quy trình khai thác sữa, khâu thu gom, bảo quản lạnh cho đến chế biến và đóng gói. Đây cũng là cách hạn chế những rủi ro thường gặp trong ngành sữa, khi chỉ một mắt xích lỏng lẻo cũng đủ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.

Hiện các sản phẩm của công ty được phát triển dưới hai thương hiệu chính là Ba Vì và KAKA. Trong khi thương hiệu Ba Vì gắn với hình ảnh nguồn sữa tươi nguyên bản của vùng nguyên liệu đặc trưng, KAKA hướng tới nhóm khách hàng trẻ với nhịp tiêu dùng hiện đại hơn. Các dòng chủ lực gồm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua ăn và sữa chua uống, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ nhằm giữ giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu đầu vào.

Hai thương hiệu Ba Vì và KAKA hướng tới các nhóm khách hàng khác nhau trên cùng nền nguyên liệu sữa tươi

Về phân phối, sản phẩm của doanh nghiệp hiện có mặt tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kênh phân phối truyền thống. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở độ phủ, mà ở việc thương hiệu dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình Hà Nội.

Doanh nghiệp đồng hành cùng người chăn nuôi

Nếu chỉ nhìn vào sản phẩm trên kệ hàng, Sữa Ba Vì đơn thuần là một doanh nghiệp chế biến. Nhưng nhìn vào cách vận hành, có thể thấy đây là mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, yếu tố tạo nên sự khác biệt và cũng là điều ngành nông nghiệp Thủ đô đang khuyến khích nhân rộng.

Cam kết thu mua với giá ổn định giúp các hộ chăn nuôi yên tâm tái đầu tư đàn bò

Thay vì tách rời khỏi khu vực sản xuất nguyên liệu, công ty tham gia trực tiếp vào quá trình chăn nuôi của các hộ dân: hỗ trợ kỹ thuật, cải thiện chất lượng đàn bò, hướng dẫn quy trình khai thác sữa bảo đảm vệ sinh. Với người chăn nuôi, đây là những khâu thường khó tự xoay xở nếu sản xuất nhỏ lẻ.

Quan trọng hơn cả là cam kết thu mua sữa tươi với mức giá ổn định. Trong một lĩnh vực mà giá nguyên liệu có thể biến động theo mùa vụ và thị trường, việc có đầu ra chắc chắn giúp các hộ chăn nuôi yên tâm tái đầu tư, mở rộng quy mô và từng bước nâng cao thu nhập. Đây cũng là điểm mấu chốt để giữ chân người dân với nghề, tránh tình trạng bỏ đàn khi thị trường bất lợi.

Song song, doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động địa phương, xây dựng môi trường làm việc bảo đảm quyền lợi và cơ hội phát triển cho người lao động, góp phần ổn định đời sống dân cư tại khu vực ngoại thành.

Chất lượng được thị trường xác nhận

Thị trường sữa trong nước hiện có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp lớn, sản phẩm nhập khẩu và hàng loạt thương hiệu địa phương. Trong bối cảnh đó, uy tín của một thương hiệu khó có thể chỉ đến từ quảng bá.

Doanh nghiệp có 13 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam Chất lượng cao" do người tiêu dùng bình chọn

Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì đã đạt chứng nhận ISO 22000 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đòi hỏi khả năng kiểm soát xuyên suốt từ nguyên liệu đến thành phẩm. Doanh nghiệp cũng có 13 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam Chất lượng cao" do người tiêu dùng bình chọn, một chỉ dấu tương đối khách quan về mức độ tín nhiệm trên thị trường.

Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty được vinh danh trong chương trình "Sản phẩm chủ lực Thủ đô", ghi nhận đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương và nâng cao giá trị nông sản Hà Nội.

Với các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, những chứng nhận này vừa là sự ghi nhận, vừa là ràng buộc: một khi đã được người tiêu dùng đặt niềm tin, yêu cầu duy trì chất lượng sẽ ngày càng khắt khe hơn.

Hướng đi cho nông nghiệp ven đô

Câu chuyện của Sữa Ba Vì cho thấy một hướng phát triển đáng chú ý với nông nghiệp Thủ đô: doanh nghiệp giữ vai trò đầu tàu trong chuỗi liên kết, nông dân trở thành mắt xích được bảo đảm về kỹ thuật và đầu ra, còn người tiêu dùng được tiếp cận sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Từ một vùng đất giàu truyền thống chăn nuôi ở phía Tây Hà Nội, thương hiệu này đang từng bước khẳng định vị thế, đồng thời góp phần nâng giá trị nông sản địa phương trong chuỗi cung ứng thực phẩm của Thủ đô.