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Kịp thời hướng dẫn, giải cứu 4 người thoát khỏi đám cháy tại phường Đống Đa

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A. N

ANTD.VN - Khoảng 19h ngày 14/8/2026, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng thời trang số 104B Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa.

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Nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận và đưa ra khỏi đám cháy an toàn

Nhận thông tin còn người mắc kẹt bên trong đám cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố khẩn trương điều động 6 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9 và 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố cùng gần 40 CBCS nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng ca trực trung tâm xuất 02 xe chỉ huy chữa cháy, 01 xe tải chở phương tiện tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, qua trinh sát nắm tình hình, xác định ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 3 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 45m2/sàn; khu vực cháy xuất phát tại tầng 1 kinh doanh thời trang và có người còn mắc kẹt tại tầng 3 của ngôi nhà, Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương phân công CBCS mang theo thiết bị phá dỡ đa năng, cùng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở... di chuyển lên các tầng nhà, xác định vị trí người bị nạn để kịp thời trấn an, đồng thời đưa các nạn nhân lên khu vực thông thoáng tại tầng tum của ngôi nhà xảy cháy.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai lực lượng, phương tiện để thoát khói và tổ chức công tác chữa cháy

Bên cạnh đó, Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo cán bộ chiến sỹ sử dụng phương tiện thoát khói, triển khai 1 mũi tiến sâu vào khu vực xảy cháy để ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng phía trên. Ngay lúc này, các lực lượng tại chỗ bao gồm Công an phường Đống Đa, Ban chỉ huy quân sự phường, lực lượng dân phòng, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cũng khẩn trương hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy.

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Lực lượng kịp thời cứu nạn nhân đưa ra nơi an toàn

Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 20 giờ 36 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và sang các hộ dân lân cận, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đưa 4 nạn nhân mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Từ khóa:

#cháy #cứu nạn

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