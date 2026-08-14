Cứu người phụ nữ mắc kẹt trong căn nhà 5 tầng ở Ngọc Hà

ANTD.VN - Chiều 14-8, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội kịp thời tiếp cận, đưa một người phụ nữ mắc kẹt tại tầng 5 của căn nhà xảy ra cháy ở ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, xuống nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h49 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại số 3 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 điều động lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 8 khẩn trương đến hiện trường. Ba xe chữa cháy được huy động từ các phân đội Quần Ngựa, Thụy Khuê và lực lượng tại 131 Hồng Hà, bảo đảm tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra cháy.

Căn nhà xảy ra sự cố có quy mô 5 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 34m2. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến nơi, đám cháy đã được người dân cùng Công an phường Ngọc Hà, an ninh cơ sở và lực lượng dân phòng sử dụng bình bột chữa cháy xử lý, dập tắt.

Lực lượng y tế sơ cứu cho bà H

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định còn một người mắc kẹt tại tầng 5. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH tiếp cận, tổ chức đưa bà N.T.H, sinh năm 1971, ra khỏi khu vực nguy hiểm và xuống vị trí an toàn.

Rất may, bà H không bị thương, sức khỏe bình thường sau khi được đưa ra ngoài.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định diện tích cháy khoảng 0,5m2, tại khu vực phòng ngủ tầng 4. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập quạt điện.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc người dân chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và kịp thời sử dụng khi phát hiện sự cố. Đồng thời, sự có mặt nhanh chóng của lực lượng Công an phường Ngọc Hà, an ninh cơ sở, dân phòng và Cảnh sát PCCC và CNCH đã góp phần khống chế đám cháy, đặc biệt bảo đảm an toàn cho người mắc kẹt trong nhà.