Trải nghiệm nâng cao kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cho lực lượng dân phòng

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, trong các ngày qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 đã phối hợp với UBND xã Thuận An, Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn, tuyên truyền và trải nghiệm nâng cao kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cho lực lượng dân phòng trên địa bàn xã.

Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy giả định cho lực lượng dân phòng

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 19 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ; những nguy cơ thường gặp tại khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ và nơi tập trung đông người. Đồng thời, học viên được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn về điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và cách xử lý các tình huống phát sinh ngay từ giai đoạn ban đầu.

Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn kỹ năng cứu nạn cho lực lượng dân phòng

Đặc biệt, chương trình tập huấn tập trung làm rõ vai trò của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC&CNCH. Đây là lực lượng bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, thường xuyên có mặt tại khu dân cư và là lực lượng đầu tiên tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố. Với lợi thế về thời gian và khả năng huy động nhanh lực lượng tại địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giữ vai trò lực lượng tại chỗ, nòng cốt trong triển khai phương châm "4 tại chỗ", gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, góp phần xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ những phút đầu, hạn chế cháy lan và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn kỹ năng sơ cứu cho lực lượng dân phòng

Trong quá trình tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 19 cũng trực tiếp giải đáp những tình huống phát sinh trong thực tế tại địa bàn cơ sở; hướng dẫn lực lượng dân phòng cách tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về an toàn PCCC; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, lối thoát nạn và kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến kiến thức, kỹ năng cho lực lượng dân phòng

Hoạt động tập huấn không chỉ góp phần nâng cao năng lực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng tại chỗ trong thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc phát huy hiệu quả lực lượng này sẽ tạo thế trận an toàn PCCC vững chắc từ cơ sở, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn xã Thuận An nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.