Tin buồn: Ông Phạm Văn Chức từ trần

ANTD.VN - Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông PHẠM VĂN CHỨC, sinh năm 1960, đã từ trần vào hồi 18 giờ 29 phút, ngày 13-8-2026 (tức mùng 1 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 67 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ 15 phút đến 9 giờ 15 phút, Chủ nhật, ngày 16-8-2026, tại Nhà tang lễ số 5 - Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức hồi 9 giờ 15 phút, Chủ nhật, ngày 16-8-2026 (tức ngày 4 tháng 7 năm Bính Ngọ).

Sau lễ truy điệu, linh cữu ông Phạm Văn Chức được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội và an táng tại Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên - Hòa Bình.

Gia đình xin phép không nhận phúng và vòng hoa.

Vợ Phạm Thị Thu Hà và các con kính báo.