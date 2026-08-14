Tin buồn: Ông Phạm Văn Chức từ trần

Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ 15 phút đến 9 giờ 15 phút, Chủ nhật, ngày 16-8-2026, tại Nhà tang lễ số 5 - Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.
Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức hồi 9 giờ 15 phút, Chủ nhật, ngày 16-8-2026 (tức ngày 4 tháng 7 năm Bính Ngọ).
Sau lễ truy điệu, linh cữu ông Phạm Văn Chức được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội và an táng tại Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên - Hòa Bình.
Gia đình xin phép không nhận phúng và vòng hoa.
Vợ Phạm Thị Thu Hà và các con kính báo.