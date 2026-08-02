Diễn tập chữa cháy tại Golden Field, nâng cao năng lực ứng phó sự cố

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Ban Quản trị, Ban Quản lý tòa nhà Golden Field tổ chức tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ tại nhà cao tầng.

Diễn tập tình huống CNCH

Ngày 2-8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 phối hợp với Ban Quản trị, Ban Quản lý tòa nhà Golden Field (số 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức tập huấn nghiệp vụ và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của lực lượng PCCC cơ sở, cán bộ quản lý, nhân viên và đông đảo cư dân tòa nhà.

Hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và cư dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, đánh giá tính khả thi của phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, góp phần chủ động ứng phó khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng PCCC tại cơ sở phối hợp diễn tập

Trong phần tập huấn, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn, phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ cháy, từ đó khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn PCCC trong sinh hoạt hằng ngày. Các học viên cũng được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy, các phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị tại tòa nhà.

Thực tập phương án CNCH

Việc trực tiếp thực hành các thao tác xử lý ban đầu giúp lực lượng PCCC cơ sở và cư dân làm quen với thiết bị, nâng cao kỹ năng phản ứng nhanh, hạn chế tâm lý lúng túng khi xảy ra sự cố. Đây cũng là nội dung thiết thực nhằm xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ vững mạnh, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong xử lý các tình huống cháy, nổ.

Điểm nhấn của chương trình là phần diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tình huống giả định xảy ra lúc 10h ngày 2-8 tại khu vực thương mại, dịch vụ tầng 1 của tòa nhà Golden Field. Nguyên nhân được xác định do chập điện gây cháy. Do khu vực tập trung nhiều hàng hóa dễ bắt lửa và có đông người qua lại, ngọn lửa nhanh chóng phát triển, tạo nhiều khói, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng.

Hướng dẫn thực hành sử dụng bình PCCC

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng cắt điện khu vực xảy ra sự cố, phát tín hiệu báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức hướng dẫn người dân thoát nạn, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Khi nhận thấy đám cháy vượt quá khả năng xử lý, lực lượng cơ sở đã lập tức gọi báo cháy đến Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố qua số điện thoại 114.

Tuyên truyền kiến thức pháp luật an toàn PCCC cho CBNV làm việc tại toà nhà

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 17 và lực lượng PCCC cơ sở triển khai đồng bộ các mũi chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu người và bảo vệ tài sản. Chỉ sau khoảng 15 phút triển khai quyết liệt, đám cháy giả định được khống chế và dập tắt hoàn toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

Huy động lực lượng diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn

Đại diện Ban Quản trị tòa nhà Golden Field cho biết, công tác PCCC luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Các buổi tập huấn, diễn tập định kỳ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện và phương án xử lý nhằm giúp lực lượng PCCC cơ sở, cán bộ quản lý và cư dân nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho tòa nhà và cộng đồng dân cư.