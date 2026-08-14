Bệnh viện Đa khoa Vân Đình: Tận tâm - Chu đáo - Chuyên nghiệp - Thân thiện

ANTD.VN - Với phương châm “Tận tâm - Chu đáo - Chuyên nghiệp - Thân thiện”, mỗi cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (TP Hà Nội) luôn nỗ lực đưa chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh trở thành mục tiêu xuyên suốt trong mọi hoạt động.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Trong hoạt động khám, chữa bệnh, chất lượng chuyên môn là yếu tố cốt lõi, nhưng sự tận tâm, thái độ phục vụ và trải nghiệm của người bệnh cũng ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng bệnh viện.

Với Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, phương châm “Tận tâm - Chu đáo - Chuyên nghiệp - Thân thiện” không chỉ là khẩu hiệu mà đang từng bước được cụ thể hóa trong từng khâu của quy trình khám và điều trị. Từ tiếp đón, hướng dẫn, thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến điều trị, chăm sóc và tư vấn sau điều trị, đội ngũ cán bộ y tế luôn hướng tới việc tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh thuận tiện, an toàn và thân thiện.

Đối với người bệnh, một ca điều trị thành công không chỉ được đo bằng kết quả chuyên môn mà còn được cảm nhận qua thái độ của người thầy thuốc.

Bởi vậy, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và thái độ phục vụ chuẩn mực. Từ những việc tưởng như rất nhỏ - một lời hướng dẫn, một sự giải thích cặn kẽ về tình trạng bệnh, một thái độ nhẹ nhàng với người cao tuổi hay sự động viên đối với bệnh nhân đang lo lắng - đều góp phần tạo nên hình ảnh người cán bộ y tế tận tâm.

Tinh thần ấy đặc biệt có ý nghĩa trong những trường hợp cấp cứu, bệnh nhân nặng hoặc người cao tuổi. Khi đó, bên cạnh năng lực chuyên môn, sự bình tĩnh, trách nhiệm và phối hợp nhanh chóng của đội ngũ y, bác sĩ có thể tạo nên sự khác biệt trong kết quả điều trị.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, Bệnh viện xác định nâng cao chất lượng chuyên môn phải đi đôi với cải tiến quy trình, giảm thời gian chờ đợi và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật hiện đại.

Bệnh viện đa khoa Vân Đình triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân tại các xã Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa và Hòa Xá (Tháng 7/2026)

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các chuyên khoa mũi nhọn. Đây là nền tảng để đơn vị từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai như điều trị nhồi máu não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết, đốt sóng cao tần điều trị u tuyến giáp, thay khớp háng, thay khớp gối, tán sỏi thận qua da, nội soi can thiệp đường tiêu hóa, phẫu thuật nội soi và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác.

Việc triển khai thành công các kỹ thuật mới không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Thay vì phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên, người dân khu vực phía Nam Hà Nội có thêm cơ hội được tiếp cận những phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương.

Làm chủ kỹ thuật cắt Amidan - nạo VA bằng dao Plasma

Một trong những kỹ thuật mới được Bệnh viện Đa khoa Vân Đình triển khai là cắt Amidan - nạo VA bằng dao Plasma, mở thêm lựa chọn điều trị hiện đại cho người bệnh mắc các bệnh lý vùng tai mũi họng.

So với phương pháp phẫu thuật truyền thống, kỹ thuật sử dụng dao Plasma có ưu điểm là khả năng cắt và cầm máu đồng thời, hạn chế tổn thương các tổ chức xung quanh. Năng lượng Plasma tác động tương đối khu trú, giúp giảm chảy máu trong phẫu thuật và góp phần hạn chế đau, phù nề sau can thiệp. Nhờ đó, người bệnh có thể thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc và hồi phục sau phẫu thuật.

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình làm chủ kỹ thuật cắt Amidan - nạo VA bằng dao Plasma

Việc triển khai kỹ thuật cắt Amidan - nạo VA bằng dao Plasma cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ bác sĩ về chuyên môn, kỹ năng phẫu thuật và kiểm soát các tình huống có thể phát sinh. Vì vậy, cùng với đầu tư trang thiết bị, Bệnh viện chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người bệnh trong toàn bộ quá trình điều trị.

Đặc biệt, đối với trẻ em - nhóm bệnh nhân thường gặp các bệnh lý Amidan và VA - việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, kiểm soát tốt chảy máu và giảm khó chịu sau mổ có ý nghĩa thiết thực. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện.

Từ việc triển khai kỹ thuật cắt Amidan - nạo VA bằng dao Plasma, có thể thấy định hướng phát triển chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đang ngày càng rõ nét: không ngừng cập nhật kỹ thuật mới, nâng cao năng lực đội ngũ và đưa các phương pháp điều trị hiện đại đến gần hơn với người dân.

Với phương châm “Tận tâm - Chu đáo - Chuyên nghiệp - Thân thiện”, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đang từng bước xây dựng hình ảnh một cơ sở y tế hiện đại, nhân văn, nơi chất lượng chuyên môn luôn song hành với tinh thần phục vụ, lấy sự an toàn và hài lòng của người bệnh làm thước đo cho sự phát triển.