ANTD.VN - Chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức phòng ngừa là cách thiết thực để hạn chế nguy cơ cháy, nổ tại chợ Đồng Xuân. Đoàn viên thanh niên Công ty cổ phần Đồng Xuân và Công an phường Hoàn Kiếm đã phát huy vai trò xung kích, đưa kiến thức PCCC và CNCH đến từng đoàn viên, người lao động và hộ kinh doanh.

Tuổi trẻ chợ Đồng Xuân xung kích phòng ngừa cháy, nổ

Theo đồng chí Trần Thu Trang – Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành đoàn phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đồng Xuân: "Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026; thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty Cổ phần Đồng Xuân (1996 – 2026);Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết thực về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ, người lao động và các hộ kinh doanh tại khu vực chợ".

Chợ Đồng Xuân là nơi tập trung đông người, hàng hóa đa dạng, hoạt động kinh doanh diễn ra thường xuyên nên công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh các biện pháp kiểm tra, quản lý, việc tuyên truyền để mỗi người lao động, hộ kinh doanh tự nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa cháy, nổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Đồng Xuân phối hợp với Đoàn thanh niên Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đoàn viên thanh niên, người lao động và các hộ kinh doanh tại chợ.

Chủ động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy giảm thiệt hại về người và tài sản

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những kiến thức gần gũi, thiết thực với hoạt động kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày. Trong đó, người tham gia được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; cách sử dụng an toàn nguồn điện, nguồn nhiệt; sắp xếp, bảo quản hàng hóa; duy trì lối thoát nạn và xử lý ban đầu khi phát hiện sự cố.

Không chỉ cung cấp kiến thức, hoạt động tuyên truyền còn hướng đến việc hình thành kỹ năng xử lý tình huống cho mỗi đoàn viên, người lao động và hộ kinh doanh. Khi xảy ra cháy, việc bình tĩnh báo động, nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và tổ chức thoát nạn đúng cách có thể góp phần hạn chế thiệt hại.

Đồng chí Trần Thu Trang – Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành đoàn phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đồng Xuân lên phát biểu khai mạc chương trình

Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên được xác định là những hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa cháy, nổ. Với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và khả năng tiếp cận nhanh với những phương thức tuyên truyền mới, đoàn viên thanh niên có thể trở thành cầu nối đưa kiến thức PCCC đến đông đảo người lao động và các hộ kinh doanh.

Tại chợ Đồng Xuân, tinh thần xung kích ấy không chỉ thể hiện trong những buổi tuyên truyền mà cần được duy trì bằng những việc làm cụ thể hằng ngày: nhắc nhở nhau chấp hành các quy định an toàn PCCC; kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn; không để hàng hóa che chắn lối đi, lối thoát nạn; kiểm tra các thiết bị điện trước và sau thời gian kinh doanh.

Các đại biểu tham dự

Mỗi đoàn viên, người lao động và hộ kinh doanh khi có ý thức tự phòng, tự quản, tự trang bị kỹ năng sẽ góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh an toàn. Đây cũng là yếu tố quan trọng để công tác PCCC chuyển từ thế bị động xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng Công an và các đơn vị chức năng, việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ tại chợ Đồng Xuân sẽ góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng. Từ những hành động nhỏ, thiết thực mỗi ngày, nguy cơ cháy, nổ được nhận diện và loại trừ sớm hơn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, người lao động và các hộ kinh doanh.

Công an phường Hoàn Kiếm tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCC

Phòng cháy bắt đầu từ ý thức. Khi mỗi đoàn viên thanh niên trở thành một tuyên truyền viên, mỗi người lao động và hộ kinh doanh trở thành một “điểm tự phòng”, công tác PCCC tại chợ Đồng Xuân sẽ được xây dựng vững chắc hơn, hướng tới mục tiêu giữ an toàn cho hoạt động kinh doanh và cuộc sống của người dân.