Thực tập phương án xử lý sự cố kẹt thang máy tại chung cư trên địa bàn phường Việt Hưng

ANTD.VN - Nhằm chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với các sự cố, tai nạn kẹt thang máy có thể xảy ra tại cơ sở, khu dân cư trên địa bàn quản lý, Đội Chữa cháy &CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ và quản lý bất động sản HUDLAND tổ chức tập luyện và phối hợp thực tập phương án xử lý tình huống kẹt thang máy tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn phường Việt Hưng do Công ty quản lý, vận hành.

CBCS Đội chữa cháy &CNCH khu vực 1 phối hợp cùng BQL toà nhà thực hành xử lý các tình huống kẹt thang máy

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều số sự cố kẹt thang máy, trong đó có những sự cố, tai nạn thang máy liên quan đến nhiều người, đặc biệt có cả trẻ em và người nước ngoài. Điển hình, vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 06 tháng 8 năm 2026 xảy ra sự cố, tai nạn kẹt thang máy tại nhà ở kết hợp kinh doanh số 1C phố Định Công Thượng, phường Định Công, thành phố Hà Nội làm 13 người mắc kẹt, trong đó có 5 người lớn và 8 em nhỏ (có 2 người nước ngoài). Vụ việc cho thấy sự cố kẹt thang máy có thể xảy ra bất ngờ, gây tâm lý hoảng loạn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu lực lượng tại chỗ không nắm vững quy trình xử lý.

Đội Chữa cháy &CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ và quản lý bất động sản HUDLAND tổ chức tập luyện và phối hợp thực tập phương án xử lý tình huống kẹt thang máy tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn phường Việt Hưng do Công ty quản lý, vận hành

Trước tình hình trên, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó của lực lượng tại chỗ; trong hai ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2026, Đội Chữa cháy &CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ và quản lý bất động sản HUDLAND tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách xử lý các tình huống khi có sự cố kẹt thang máy tại chung cư, nhà cao tầng và phối hợp thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng để xử lý tình huống sự cố kẹt thang máy tại các tòa nhà chung cư do Công ty quản lý, vận hành trên địa bàn phường Việt Hưng.

CBCS Đội chữa cháy &CNCH khu vực 1 trao đổi thực tế cùng Ban Quản lý toà nhà cách thức xử lý tình huống kẹt thang máy

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy &CNCH khu vực số 1 đã hướng dẫn ban quản lý tòa nhà, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, nhân viên kỹ thuật, lực lượng bảo vệ quy trình tiếp nhận thông tin; xác định vị trí cabin; duy trì liên lạc, trấn an người mắc kẹt; kiểm soát khu vực nguy hiểm; báo cáo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114; đồng thời phối hợp với đơn vị bảo trì thang máy triển khai các biện pháp cứu người bảo đảm an toàn.

Trong chương trình tập luyện và Đội chữa cháy &CNCH khu vực số 1 đã phối hợp Ban quản lý toà nhà thực tập phương án xử lý tình huống thực tập giả định:Thang máy đang vận hành thì gặp sự cố, cabin dừng giữa hai tầng, bên trong có nhiều người mắc kẹt, trong đó có trẻ em và người có biểu hiện hoảng loạn. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng tại chỗ tổ chức báo động, xác định vị trí cabin, liên lạc trấn an người mắc kẹt, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng đơn vị bảo trì thang máy. Các lực lượng phối hợp triển khai phương tiện, đưa cabin về vị trí an toàn, mở cửa và hướng dẫn người mắc kẹt thoát ra ngoài.

Đội chữa cháy &CNCH khu vực số 1 phối hợp diễn tập Phương án cứu nạn, cứu hộ sự cố kẹt thang máy tại toà nhà

Qua công tác tập huấn, thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ sự cố kẹt thang máy tại chung cư, các lực lượng tham gia được củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý ban đầu, khả năng tổ chức chỉ huy và phối hợp cứu nạn, cứu hộ. Hoạt động đồng thời giúp rà soát hệ thống liên lạc khẩn cấp, nguồn điện dự phòng, thiết bị cứu hộ và phương án ứng cứu tại từng tòa nhà để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.