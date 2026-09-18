Bộ Xây dựng nói gì về dự án cầu, hầm vượt biển Cần Giờ- Vũng Tàu?

ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý với TP.HCM về dự án thành phần 3- xây dựng cầu và hầm vượt biển Cần Giờ- Vũng Tàu.

Tại văn bản này, Bộ Xây dựng cho biết, cầu, hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình có quy mô rất lớn, phức tạp về kỹ thuật, thời gian khai thác có thể kéo dài hàng trăm năm và tác động trực tiếp đến hoạt động của toàn bộ hệ thống cảng biển khu vực TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Bộ đã chỉ đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thành lập tổ công tác, tổ chức các cuộc họp nghiên cứu, đánh giá hồ sơ; đồng thời lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, các hiệp hội.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, tư vấn dự án đề xuất sử dụng số liệu dự báo hàng hóa đến năm 2125 tại khu vực khoảng 2,67 tỉ tấn/năm làm đầu vào để tính toán lưu lượng tàu trên đoạn luồng chung qua khu vực vịnh Gành Rái.

Đây là giá trị được xác định trên cơ sở cân đối giữa nhu cầu hàng hóa dự báo và giới hạn công suất tối đa có khả năng phát triển của hệ thống cảng biển phía trong luồng.

Bộ Xây dựng đánh giá đề xuất của tư vấn có cơ sở và phù hợp với yêu cầu khai thác lâu dài của công trình.

Đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp rút ngắn hành trình di chuyển giữa 2 địa phương (ảnh: Vingroup)

Trong các bước tiếp theo, chủ đầu tư và tư vấn tiếp tục rà soát, cập nhật các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vận tải qua khu vực, đặc biệt quy hoạch phát triển cảng biển, xu hướng phát triển đội tàu, cơ cấu hàng hóa và năng lực thông qua của hệ thống cảng.

Về loại tàu, cỡ tàu tính toán, mực nước chạy tàu, cao độ đáy luồng, dự án đã nghiên cứu nhiều cỡ tàu và xu hướng phát triển đội tàu thế giới trong tầm nhìn 100 năm. Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất sử dụng tàu container đến 32.000 TEU và tàu dầu thô đến 300.000 tấn có xét đến điều kiện thủy triều, phù hợp với xu thế phát triển dài hạn cùng yêu cầu khai thác đến 100 năm của công trình.

Đồng thời thống nhất về quy mô, thông số luồng mà tư vấn đề xuất bao gồm 4 làn rộng khoảng 1.000m, gồm 2 làn chính rộng 285m/làn cho tàu đến 32.000 Teu và 2 làn hai bên rộng 215m/làn cho tàu đến 80.000 tấn - quy mô đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa khoảng 2,67 tỉ tấn/năm vào năm 2125, với lưu lượng khoảng 589 lượt tàu/ngày đêm...

Về khoảng cách giữa đáy luồng tàu và đỉnh lớp bảo vệ hầm dìm, qua rà soát cho thấy hiện không quy định cứng một giá trị khoảng cách từ cao trình đáy luồng tàu thiết kế đến đỉnh trên cùng của kết cấu bảo vệ hầm dìm. Giá trị này cần được xác định trên cơ sở tổng hợp các yêu cầu về dự báo độ sâu bồi xói, ổn định chống nổi, tác động của neo rơi, neo kéo, tàu và các rủi ro hàng hải có liên quan.

Do vậy, trong bước tiếp theo, tư vấn cần bổ sung các phân tích định lượng để xác định khoảng cách an toàn, từ đó đề xuất khoảng cách an toàn từ đáy luồng đến đỉnh lớp bảo vệ hầm dìm phù hợp, đảm bảo an toàn công trình trong quá trình thi công và khai thác.

Về tác động của hai đảo nhân tạo, hầm dìm và công trình cầu đến điều kiện hàng hải, thủy động lực và bồi xói, tư vấn đã bổ sung mô hình thủy động lực để đánh giá và so sánh các kịch bản trước và sau khi xây dựng công trình.

Báo cáo nghiên cứu khả thi cũng cập nhật số liệu đo sâu, diễn biến bồi lắng giai đoạn 2016-2026 và phân tích riêng giai đoạn 2025-2026, thời điểm không thực hiện công tác nạo vét.

Để đánh giá đầy đủ tác động của dự án đối với điều kiện khai thác, vận hành và bảo trì công trình trong suốt vòng đời, Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và tư vấn tiếp tục làm rõ, lượng hóa chi phí đầu tư, duy tu, bảo trì đối với cầu, hầm, luồng hàng hải và các công trình liên quan.

Về luồng đường thủy nội địa qua khu vực dự án, hồ sơ đề xuất thiết lập tuyến luồng phục vụ phà, tàu cao tốc và phương tiện thủy qua vịnh Gành Rái.

Cầu vượt biển được bố trí 2 khoang thông thuyền, mỗi khoang có kích thước rộng tối thiểu 120m, chiều cao tĩnh không thông thuyền tối thiểu 11m, tương đương yêu cầu đối với đường thủy nội địa cấp I.

Bộ Xây dựng đánh giá phương án này phù hợp, đồng thời đề nghị tư vấn tiếp tục cập nhật xu thế phát triển về loại, cỡ phương tiện, lưu lượng vận tải hiện tại và nhu cầu trong tương lai.

Tư vấn cũng được yêu cầu xác định tần suất mực nước tính toán tĩnh không cầu theo quy định, đồng thời nghiên cứu giải pháp phối hợp giữa luồng hàng hải và các tuyến đường thủy nội địa trong quá trình khai thác...