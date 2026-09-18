Chủ động phòng cháy từ mỗi căn hộ chung cư cao tầng

ANTD.VN - Từ thực tế nhiều vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư cao tầng, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 13- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động phòng ngừa và trang bị kỹ năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Sự cố cháy chung cư tại địa bàn phường Thanh Xuân do bất cẩn trong sinh hoạt

Không chủ quan với nguy cơ cháy ngay trong căn hộ

Các tòa nhà chung cư cao tầng là nơi tập trung đông người, lượng tài sản lớn. Khi xảy ra cháy, việc tiếp cận, triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đặc điểm công trình cao tầng. Chỉ một sơ suất nhỏ trong sinh hoạt cũng có thể khiến đám cháy phát triển nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy tại các tòa nhà chung cư cao tầng, trong đó có những vụ cháy xuất phát từ chính căn hộ của người dân. Điển hình, tại tòa nhà HH1, HH2, số 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội, đã xảy ra cháy vào lúc 1h54 ngày 6-9-2026 và 8h34 ngày 17-9-2026.

Đáng chú ý, dù hệ thống, phương tiện PCCC tại các tòa nhà đã được trang bị, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và tại thời điểm xảy ra cháy vẫn hoạt động, song do lượng chất cháy lớn, đám cháy xảy ra tại tầng cao nên công tác chữa cháy, CNCH gặp không ít khó khăn. Thiệt hại về tài sản vì thế cũng rất lớn.

Theo Đội CC&CNCH khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội, nguy cơ cháy, nổ tại chung cư cao tầng không chỉ xuất hiện ở tầng hầm để phương tiện, khu vực thương mại, dịch vụ mà còn hiện hữu ngay trong từng căn hộ.

Một trong những nguyên nhân đáng lưu ý là ý thức chấp hành quy định, nội quy PCCC của một bộ phận người dân chưa cao. Không ít hộ vẫn có tâm lý chủ quan, phó mặc việc bảo đảm an toàn cho Ban Quản lý tòa nhà và hệ thống, phương tiện PCCC đã được trang bị.

Trong sinh hoạt hằng ngày, việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn, dây dẫn hoặc ổ cắm kém chất lượng có thể gây quá tải, chập cháy. Sạc xe điện, pin dự phòng, điện thoại không được giám sát cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ pin.

Bên cạnh đó là những sơ suất tưởng nhỏ nhưng hậu quả có thể rất lớn như quên tắt bếp khi ra khỏi nhà; đặt vật dễ cháy gần bếp gas, bàn thờ; quên tắt bàn là, máy sấy tóc hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác. Khi xảy ra cháy, các vật dụng như đệm, chăn, màn, quần áo... trong phòng có thể khiến ngọn lửa lan nhanh.

Nếu hệ thống, phương tiện PCCC không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, xảy ra lỗi hoặc không hoạt động, trong khi việc xử lý đám cháy ban đầu không hiệu quả, nguy cơ cháy lan sẽ càng lớn. Đặc biệt, khói và khí độc có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân trong tòa nhà.

Chủ động kỹ năng để tự bảo vệ mình

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ cháy, nổ tại các căn hộ chung cư cao tầng, Đội CC&CNCH khu vực số 13 khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, đồng thời thực hiện đầy đủ nội quy, quy định an toàn PCCC của tòa nhà.

Chấp hành quy định an toàn PCCC sẽ hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra

Mỗi gia đình cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện; tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà. Không sạc xe điện, pin dự phòng xuyên đêm; cẩn trọng khi đun nấu, thắp hương và phải tắt hoàn toàn bếp khi rời khỏi khu vực bếp. Các vật dụng dễ cháy cần được dọn dẹp, bố trí cách xa khu vực bàn thờ.

Người dân tuyệt đối không để giày dép, xe đạp, đồ đạc tại hành lang, chiếu nghỉ cầu thang bộ hoặc bố trí vật dụng cản trở lối thoát nạn. Không chèn cửa thoát nạn, không làm mất tác dụng của buồng thang bộ và các hệ thống phục vụ thoát nạn.

Đặc biệt, không tự ý làm ảnh hưởng, vô hiệu hóa hệ thống, phương tiện PCCC được lắp đặt trong tòa nhà. Mỗi căn hộ nên trang bị tối thiểu một bình chữa cháy xách tay và mặt nạ phòng độc cho các thành viên trong gia đình.

Cùng với đó, mỗi người cần chủ động tìm hiểu vị trí, hướng và lối thoát nạn của tòa nhà. Các thành viên trong gia đình cần được hướng dẫn cách báo động, xử lý đám cháy trong giai đoạn ban đầu và hỗ trợ người khác thoát nạn khi cần thiết.

Khi thoát nạn trong đám cháy, phải bình tĩnh, sử dụng khăn ẩm hoặc mặt nạ phòng độc che kín mũi, miệng, hạn chế hít phải khói và khí độc.

Khi xảy ra sự cố, tai nạn hoặc hỏa hoạn, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng ngắt cầu dao điện tại chỗ nếu bảo đảm an toàn, hô hoán để mọi người biết và lập tức thông báo cho lực lượng chức năng qua số 114.

Người dân cũng có thể liên hệ Đội CC&CNCH khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội theo số 024.35510667 hoặc Công an phường gần nhất.

Đặc biệt, người dân được khuyến khích cài đặt ứng dụng di động “Báo cháy 114”, thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố về việc vận động 100% người dân cài đặt ứng dụng trước ngày 30-9-2026.

Trong công tác PCCC tại chung cư cao tầng, hệ thống kỹ thuật và lực lượng chuyên trách giữ vai trò quan trọng, song sự chủ động của từng người dân ngay trong căn hộ mới là yếu tố thiết thực để phòng ngừa cháy, nổ và hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.