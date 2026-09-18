ANTD.VN - Khoảng 23h35 ngày 17/9/2026, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội nhận được tin báo về một người phụ nữ có biểu hiện bất thường, nghi có ý định tự tử tại khu vực kè Hồ Tây, đối diện số 68 Quảng An.

Công an phường Tây Hồ kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định tiêu cực ở Hồ Tây

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác tuần tra vũ trang Công an phường Tây Hồ đã khẩn trương có mặt, tiếp cận, trấn an và đưa người phụ nữ về trụ sở Công an phường để bảo đảm an toàn.

Tại đây, bằng sự kiên trì, gần gũi và những lời động viên chân thành của cán bộ Công an phường, người phụ nữ đã dần ổn định tâm lý. Qua trao đổi, chị cho biết tên là N.T.V., sinh năm 1987, quê tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Do mâu thuẫn gia đình, chị đã đi bộ đến khu vực kè Hồ Tây và nảy sinh ý định tiêu cực. Công an phường Tây Hồ đã nhanh chóng xác minh, liên hệ với gia đình. Đến khoảng 2h ngày 18/9/2026, chị V. được bàn giao an toàn cho chồng đưa về nhà; đồng thời gia đình được đề nghị tiếp tục quan tâm, động viên và chăm sóc để chị sớm ổn định tinh thần.

Sự việc một lần nữa cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra vũ trang, tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ. Đây là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, trong đó mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn đặt sự an toàn, tính mạng và bình yên của Nhân dân lên trên hết. Công an phường Tây Hồ khuyến cáo: Khi gặp khủng hoảng, bế tắc trong cuộc sống, người dân không nên hành động tiêu cực; hãy bình tĩnh chia sẻ với người thân hoặc liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Mỗi sự quan tâm, lắng nghe đúng lúc có thể giữ lại một sinh mạng và một mái ấm gia đình.