Thêm kỹ năng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu cơ sở

ANTD.VN - Ngày 18-9-2026, UBND và Công an phường Từ Liêm, Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Trung tá Vũ Văn Bằng, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm nêu rõ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và sự phát triển bền vững của địa phương.

Trung tá Vũ Văn Bằng, Phó Trưởng Công an phường Từ Liêm phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Thực tế thời gian qua cho thấy, mặc dù các cấp, các ngành đã rất quan tâm đến công tác phòng ngừa, tuy nhiên nguy cơ cháy, nổ vẫn luôn hiện hữu, nhất là tại các khu dân cư đông người, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ, kho bãi và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Nhiều vụ cháy xảy ra trên cả nước đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề về người và tài sản. Điều đó cho thấy nếu chúng ta chủ quan, lơ là hoặc thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống thì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Học viên tham gia tập huấn

Chính vì vậy, việc tổ chức hội nghị tập huấn không chỉ nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và từng cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Sau phần khai mạc, báo cáo viên là CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng kiểm tra, phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn; kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng thoát nạn, cứu người khi xảy ra sự cố cháy, nổ và các tình huống khẩn cấp khác.

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội đã phổ biến những nội dung cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Đây là những kiến thức rất thiết thực, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh và trong mỗi gia đình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tá Vũ Văn Bằng đề nghị mỗi học viên tham gia tập huấn cần nhận thức rõ rằng công tác phòng cháy, chữa cháy không chỉ dừng lại ở việc tham gia một lớp tập huấn hay một đợt tuyên truyền.

Học viên tham gia thực hành chữa cháy

"Quan trọng hơn là phải biến những kiến thức đã được tiếp thu thành hành động cụ thể trong quá trình công tác, lao động, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Mỗi cơ sở, mỗi hộ gia đình cần thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện an toàn về điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; chủ động trang bị, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy; xây dựng và duy trì lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; tổ chức thực tập các phương án xử lý tình huống phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình" - Trung tá Vũ Văn Bằng đề nghị.

Đồng thời sau hội nghị tập huấn các cơ sở tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Cụ thể, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn PCCC.

Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, thiếu sót và các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC cho cán bộ, nhân viên, người lao động và các thành viên làm việc trong các cơ sở; xây dựng ý thức tự giác chấp hành các quy định về PCCC.

Chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác quản lý nhà nước về PCCC; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và phát triển bền vững.