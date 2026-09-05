Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

ANTD.VN - Sáng 5/9/2026, Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự tại điểm cầu trung tâm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN



Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và khánh thành các trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.



Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng số quốc gia VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam kết nối từ điểm cầu trung tâm với các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm đặt tại trường Phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh.

Cùng dự tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các địa phương; cùng các thầy cô giáo và hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.



Tại lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đã công bố bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các thế hệ nhà giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục nhân dịp năm học mới với những lời căn dặn, động viên và những tình cảm sâu sắc đầy ý nghĩa.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu năm học 2026 - 2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN



Các đại biểu, các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên đã được xem phóng sự về quá trình xây dựng các trường phổ thông nội trú xã biên giới đất liền, phản ánh chủ trương, tiến độ triển khai, kết quả xây dựng. Từ ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 177-TB/VPTW ngày 25/04/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo kết luận số 81-TB/TW về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.



Các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương đã chỉ đạo quyết liệt để khởi công xây dựng và hoàn thành các ngôi trường mới đúng dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027, nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, củng cố quốc phòng, an ninh và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các xã biên giới.

Trong niềm vui hân hoan của ngày khai giảng năm học mới, đại diện các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh, sinh viên từ một số điểm cầu đã phát biểu thể hiện niềm vui ngày khai trường; nêu bật ý nghĩa của các công trình, điều kiện dạy và học mới, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; cam kết khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như khát vọng học tập và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

*Điểm tựa của niềm tin và tương lai

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ ngày khai trường luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt. Với các cháu học sinh, sinh viên, đó là niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè, là những trang sách mới mở ra những ước mơ tươi sáng. Với các thầy cô giáo, đó là tiếp nối hành trình sứ mệnh cao cả truyền thụ tri thức, lan tỏa cảm hứng và đồng hành, sẻ chia cùng học trò. Với mỗi gia đình và toàn xã hội, tiếng trống khai trường nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo, vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước.

Trong không khí hân hoan khi gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào năm học mới 2026 – 2027, Thủ tướng khẳng định Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN



Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” ; “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Thủ tướng cho rằng muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi; muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt, không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng mà còn phát triển hài hòa và toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ; biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến.

“Sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống và lao động, cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong hành trình đó, theo Thủ tướng, năm học 2026 – 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.



Đề cập tới việc khánh thành đồng loạt nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai xây dựng, Thủ tướng chỉ rõ mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai; để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết khó khăn; biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu học sinh bước vào năm học mới.

*Giáo dục phải thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt

Thủ tướng Lê Minh Hưng với học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN



Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng, Thủ tướng nhấn mạnh giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “dạy những gì người học và đất nước cần”; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định: “Giáo dục, đào tạo phải bảo đảm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”; “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế”. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước; năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học, từng học sinh.



Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục, đồng thời đề nghị toàn ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các giáo viên, học sinh Trường Phổ thông nội trú Mường Khương thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn xa ra thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.



Thủ tướng mong muốn các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề; không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy; dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành. Trong khi đó, các bậc phụ huynh luôn là “điểm tựa gia đình” vững chắc, đồng hành cùng nhà trường; lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình.

Đối với các cháu học sinh, sinh viên, Thủ tướng nhắn nhủ mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt; nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng – sai, biết yêu thương, chia sẻ; học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình; học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương – để trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.



Với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, Thủ tướng tin tưởng vững chắc rằng, năm học 2026 –2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại các điểm cầu đã đồng thời cắt băng khánh thành, đưa công trình các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền vào sử dụng. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa các trường vào hoạt động hiệu quả không chỉ mang ý nghĩa cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những ngôi trường mơ ước cho hơn 600.000 học sinh tại các xã biên giới đất liền đã trở thành hiện thực trong năm học 2026 – 2027 và chắc chắn những ngôi trường này sẽ mở rộng con đường tri thức cho các học sinh, đem lại hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo vùng biên của Tổ quốc.



Ngày sau đó, Hiệu trưởng các trường từ các điểm cầu trên cả nước đã đồng loạt thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới 2026 – 2027.



Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi những phần quà đầy ý nghĩa là những quả bóng đá gửi tới các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng những phần quà của Thủ tướng Chính phủ cho nhà trường và học sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương. Thủ tướng cùng các đại biểu cũng thăm quan cơ sở vật chất và trồng cây lưu niệm tại trường.