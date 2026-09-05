Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm

ANTD.VN - Dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mong muốn các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm hỏi học sinh Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm

Sáng 5-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cùng dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Mạnh Hùng và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm; mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

Chủ tịch UBND Thành phố chúc các em học sinh bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt và đạt nhiều thành tích.

Phát biểu tại lễ khai giảng, nhà giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bước vào năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm xác định tiếp tục đổi mới tư duy để mở ra những cách làm mới, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy và học, hướng tới những kết quả thực chất.