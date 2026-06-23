Sắp diễn ra Lễ hội Sen Hà Nội 2026

ANTD.VN - Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28/6 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Vườn hoa Lạc Long Quân và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ, Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 với mục tiêu cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của thành phố về phát triển văn hóa và du lịch Thủ đô.

Lễ hội Sen hướng tới quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa, du lịch của Thăng Long - Hà Nội, vùng đất Tây Hồ và đặc biệt là hình ảnh hoa sen - loài hoa tượng trưng cho khí phách, bản sắc và tâm hồn Việt Nam tới nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời, sự kiện khơi dậy tiềm năng phát triển các sản phẩm từ sen, góp phần phát triển kinh tế, du lịch của thành phố Hà Nội.

Xuyên suốt 3 ngày, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng sẽ trưng bày “Không gian Sen - Tinh hoa và đời sống”, giới thiệu các giống sen của Hà Nội và các tỉnh, thành phố (Nghệ An, Huế, Đồng Tháp,…) có giá trị văn hóa, nghệ thuật và thu hút khách du lịch trải nghiệm hệ sinh thái sen.

Sự kiện diễn ra từ 26-28/6. Ảnh thiết kế: BTC

Bên cạnh đó là các tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo đương đại như sen và giấy gió, sen thư pháp, sen trên gỗ lũa, sen và sơn mài, sen và gốm sứ. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ lấy cảm hứng từ hoa sen như chạm khắc, thêu, tạo hình, lụa, hoa giấy, nón lá sen… cũng sẽ được giới thiệu tới du khách.

Đặc biệt, lễ hội dành không gian riêng cho nghề dệt lụa tơ sen với sự tham gia của các nghệ nhân làng nghề, đồng thời trình diễn các bộ sưu tập thời trang sử dụng chất liệu và họa tiết về sen.

Khu vực quảng diễn và giới thiệu các món ẩm thực từ sen như chè hạt sen, mứt sen, trà hoa sen, trà tim sen, chè long nhãn, cơm lá sen...

Ngày 27/6, tại vườn hoa Lạc Long Quân sẽ diễn ra “Không gian Sen - Nghệ thuật và sáng tạo”. Chương trình gồm hoạt động trưng bày các tác phẩm thư họa về sen và hoạt động vẽ tranh “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ” với sự tham gia của 500 thiếu nhi.

Trà ướp sen Hồ Tây là một sản phẩm thượng hạng có tiếng của đất Hà Thành

Ngày 28/6 sẽ diễn ra “Không gian Sen - Trình diễn và cộng đồng” tại vườn hoa Lạc Long Quân, Khu văn hóa ẩm thực Sen Tây Hồ và thung lũng hoa Tây Hồ. Hoạt động nổi bật gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc gắn với sen dân gian và diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố”. Dự kiến có khoảng 1.000 người mặc áo dài tham gia diễu hành cùng các hoạt động nghệ thuật đường phố.

Bên cạnh các hoạt động chính, lễ hội còn có nhiều chương trình đồng hành như biểu diễn nghệ thuật, thể thao, giao lưu nhiếp ảnh “Hương sắc Sen Tây Hồ” diễn ra trong suốt 3 ngày tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ.

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Hà Nội đặt mục tiêu từng bước xây dựng Lễ hội Sen Hà Nội trở thành sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch thường niên của Thủ đô với quy mô quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.