“Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" trở lại

ANTD.VN - Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" (ATVNCG 2026) chính thức trở lại đồng thời nhà sản xuất đã hé lộ những thay đổi quan trọng trong format mùa mới và giới thiệu MV chủ đề hấp dẫn, mở màn cho hành trình tiếp theo của một trong những thương hiệu giải trí được khán giả quan tâm nhất hiện nay.

Chia sẻ về tinh thần của mùa giải năm nay, bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn YeaH1 đã tiết lộ câu nói đầu tiên khi gặp gỡ các anh tài: “Tôi mong các anh hãy đến đây với cái tâm được cống hiến, nỗ lực cùng chúng tôi vượt chông gai và kết nối với anh em khác. Đừng đến đây chỉ vì hào quang cá nhân. Nếu chúng ta làm hết tâm sức để có một tiết mục, một hành trình thành công thì những điều nhận lại sẽ vô cùng xứng đáng và đẹp đẽ".

BTC và 33 anh tài trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”

Giải thích sâu hơn về cấu trúc đa thế hệ của dàn nghệ sĩ năm nay, đại diện nhà sản xuất nhấn mạnh tinh thần “tiếp nối”: "Chúng tôi chưa bao giờ nói đây là một cuộc thi đấu khắc nghiệt. Chúng tôi đến đây với tinh thần kết nối, bổ trợ và tiếp nối. Không nhất thiết phải đúng tỷ lệ 50/50 về độ tuổi. Chúng tôi đưa những bạn trẻ dưới 30 tuổi vào vì tin rằng họ mang năng lượng, nhiệt huyết và chất lửa mà đôi khi các anh lớn đã vơi bớt theo thời gian. Ngược lại, các bạn trẻ sẽ được truyền kinh nghiệm và tinh hoa từ những đàn anh đã trải qua nhiều thăng trầm".

Đột phá format: Luật chơi đối đầu được đẩy lên cao trào

Tiếp nối biểu tượng “Chiến binh lửa”, ATVNCG 2026 mở ra một hành trình với hình tượng chủ đạo mới: “Người đàn ông trên lưng ngựa”. Đây là phép ẩn dụ về những người đàn ông trưởng thành, đơn độc trên chặng đường không điểm tựa, không thể quay đầu, buộc phải kiên định tiến về phía trước. Thông qua đó, chương trình khắc họa chân dung những con người hiện đại không ngừng bứt phá vượt các giới hạn, nơi mỗi công diễn là một ngưỡng cửa để các anh tài bước qua và tiếp tục viết nên câu chuyện của chính mình.

"Anh tài" Đinh Tiến Dũng được khán giả biết nhiều với cái tên quen thuộc "Giáo sư Xoay"

Với sự góp mặt của 34 anh tài đa dạng thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật, ATVNCG 2026 được xây dựng với tính đối đầu và kịch tính cao hơn. X-Part (điểm nhấn bài hát) và X-Song (bài hát thử thách) trở thành những yếu tố xuyên suốt hành trình, góp phần tạo nên những thử thách mới dành cho các anh tài. Đặc biệt, mùa giải 2026 lần đầu tiên vinh danh danh hiệu “Chiến tướng” sau mỗi vòng công diễn. Danh hiệu này được trao cho anh tài xuất sắc nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi thứ hạng đầy kịch tính.

Chia sẻ về những thuận lợi và thách thức lúc phải làm việc với các anh tài ATVNCG 2026 quy tụ rất nhiều nhạc sĩ và cá tính âm nhạc mạnh, Giám đốc âm nhạc SlimV chia sẻ về tư duy cộng tác đầy cởi mở: "Đối với tôi, việc mọi người cùng nhau làm nhạc là một niềm vui và là cách để các anh em học hỏi, kết nối với nhau. Tôi luôn hoan nghênh các anh tài đưa ra ý tưởng sáng tạo. Nếu tôi chỉ chăm chăm đưa ra cái tôi của mình thì tất cả sẽ thành một màu mất. Cách tiếp cận của tôi là cố gắng để mỗi tiết mục đều mang những màu sắc khác nhau của từng cá nhân".

Giám đốc âm nhạc Slim V cùng vợ con tại họp báo

Cấu trúc chương trình: Cuốn biên niên sử của sự trưởng thành

Quy tụ 34 anh tài thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sở hữu format mới mang tính cạnh tranh cao hơn, đồng thời mở ra nhiều không gian để các nghệ sĩ bộc lộ trọn vẹn năng lực cá nhân. Hành trình thi đấu năm nay được cụ thể hóa qua 7 sân khấu lớn – bao gồm sân khấu Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết – được xây dựng thành một hành trình kể chuyện bằng âm nhạc, phản chiếu trọn vẹn từng cột mốc trưởng thành lẫn thế giới nội tâm sâu kín của người đàn ông.

Không chỉ là một chương trình giải trí, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" tiếp tục theo đuổi giá trị cốt lõi là lan tỏa cảm hứng sống tích cực và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn. Thông qua hành trình của 34 anh tài, chương trình mong muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi người trẻ đều có thể thay đổi tương lai của mình, và mỗi người trưởng thành đều luôn có cơ hội để bắt đầu một hành trình mới.

"Anh tài" Duy Khánh trở lại với "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sẽ chính thức lên sóng phục vụ khán giả truyền hình và nền tảng số bắt đầu từ ngày 27/6/2026, định kỳ hàng tuần vào các khung giờ: 20h00 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3; 20h30 thứ Bảy hàng tuần trên Kênh YouTube YeaH1 Show và ứng dụng Mango Plus.