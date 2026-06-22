Á hậu Đặng Thị Tân cùng hàng trăm người lan tỏa thông điệp sống khỏe tại Tam Chúc

Sáng 21-6, tại quần thể chùa Tam Chúc, chương trình "Ngày Quốc tế Yoga 2026" được tổ chức với sự tham gia của đông đảo tăng ni, Phật tử, huấn luyện viên, vận động viên và những người yêu thích Yoga. Tham dự sự kiện có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ngài Tshering W. Sherpa - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cùng nhiều đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế.

Diễn ra trong không gian thanh tịnh của quần thể chùa Tam Chúc, chương trình năm nay mang chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng”, hướng tới việc lan tỏa những giá trị tích cực của Yoga đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về lối sống lành mạnh, cân bằng.

Gần 400 vận động viên, huấn luyện viên tham gia đồng diễn chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 tại chùa Tam Chúc

Điểm nhấn của sự kiện là màn đồng diễn bài "Giao thức Yoga phổ biến" (Common Yoga Protocol) với sự tham gia của gần 400 vận động viên, huấn luyện viên. Những động tác được thực hiện đồng bộ trong khung cảnh thiên nhiên và không gian văn hóa tâm linh đặc sắc của Tam Chúc đã tạo nên hình ảnh ấn tượng, thể hiện tinh thần đoàn kết và kết nối cộng đồng thông qua hoạt động rèn luyện sức khỏe.

Yoga hiện được xem là một trong những phương pháp giúp nâng cao thể chất, cải thiện sức khỏe tinh thần và hướng con người tới lối sống cân bằng. Những năm gần đây, phong trào tập luyện Yoga tại Việt Nam ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi tham gia.

Á hậu Đặng Thị Tân cùng Ngài Tshering W. Sherpa – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Tham dự chương trình, Á hậu Đặng Thị Tân, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Liên đoàn Yoga thành phố Hà Nội, đã cùng các đại biểu và người dân hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Đầu năm 2026, cô được Liên đoàn Yoga thành phố Hà Nội tín nhiệm giao đảm nhiệm vị trí Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Liên đoàn. Đây là lực lượng tham gia nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, thúc đẩy phong trào tập luyện Yoga trên địa bàn Thủ đô.

Chia sẻ bên lề sự kiện, Á hậu Đặng Thị Tân cho rằng Yoga ngày nay không chỉ là một bộ môn rèn luyện thể chất mà còn là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia. Theo bà, thông qua các hoạt động giao lưu, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm, Yoga góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy tình hữu nghị và kết nối cộng đồng.

Á hậu Đặng Thị Tân tham dự Ngày Quốc tế Yoga 2026 tại quần thể chùa Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình

Quan điểm này cũng phù hợp với ý nghĩa của "Ngày Quốc tế Yoga", sự kiện được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tôn vinh những giá trị mà Yoga mang lại đối với đời sống con người. Tại Việt Nam, chương trình không chỉ thu hút cộng đồng yêu thích Yoga mà còn trở thành hoạt động giao lưu văn hóa được duy trì trong nhiều năm qua.

Sự kiện diễn ra tại quần thể Tam Chúc, Ninh Bình tiếp tục là dịp để những người yêu thích Yoga cùng gặp gỡ, giao lưu và thực hành trong một không gian giàu giá trị văn hóa. Thông qua các hoạt động đồng diễn và kết nối cộng đồng, chương trình góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ