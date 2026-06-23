4 đầu sách giúp trẻ trang bị kỹ năng an toàn

ANTD.VN - " 30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy chữa cháy", "30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống đuối nước", "100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với nguy hiểm" , "100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với thiên tai" là 4 đầu sách vừa được Đinh Tị Books ra mắt độc giả vào dịp nghỉ hè năm 2026.

Trong đó, cuốn sách "30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy chữa cháy", một cẩm nang kỹ năng sống thiết thực, phù hợp với trẻ từ 6 tuổi trở lên, được biên soạn công phu với sự cố vấn chuyên môn của PGS.TS Đào Hữu Dân – Nguyên Trưởng bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Cuốn sách sẽ cung cấp tới các em nhỏ kiến thức nền tảng về cháy và các yếu tố gây cháy, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy trong đời sống (ở nhà riêng, trường học, nơi công cộng và ngoài thiên nhiên), nhận biết tín hiệu báo cháy và cách báo động, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, kỹ năng chữa cháy ban đầu.

4 đầu sách trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ vừa được Đinh Tị Books ra mắt

Qua cuốn sách này, các em sẽ nhận biết các nguy cơ cháy nổ quanh mình, biết cách xử lý khi phát hiện cháy và sơ cứu ban đầu, hình thành thói quen phòng cháy an toàn ngay từ nhỏ, rèn luyện khả năng phản ứng nhanh và hợp lý khi có sự cố, nâng cao tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Còn cuốn sách "30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống đuối nước" với sự cố vấn chuyên môn của cựu VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên nên các thông tin, kiến thức trong sách được đảm bảo tính chuyên môn cao.

Cuốn sách sẽ giúp các em hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của tai nạn đuối nước, rèn luyện tư duy phòng ngừa và phản xạ xử lý tình huống, biết cách tự cứu mình và hỗ trợ người khác an toàn, ghi nhớ và thực hành các nguyên tắc an toàn hiệu quả và tăng khả năng sinh tồn trong môi trường nước.

Bên cạnh đó, cuốn "100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với nguy hiểm" sẽ hướng dẫn cách xử lý tình huống nguy hiểm phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ theo các chủ đề thiết yếu như: An toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn ở nơi công cộng, an toàn giao thông, sơ cứu vết thương, phòng tránh bạo lực học đường, ngăn chặn nguy cơ xâm hại...

Nội dung được viết dưới dạng truyện tranh với những nhân vật ngộ nghĩnh, hình minh họa sinh động khiến trẻ hứng thú tìm hiểu, dễ dàng ghi nhớ và thực hành.

Ngoài ra, cuốn sách "100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với thiên tai" gồm 9 chủ đề với hơn 50 lưu ý an toàn, giúp trẻ học được cách xử trí thông minh trong rất nhiều trường hợp như: Động đất, sét đánh, mưa bão, lốc xoáy, sạt lở...Nội dung được viết dưới dạng truyện tranh với những nhân vật ngộ nghĩnh, hình minh họa sinh động khiến trẻ hứng thú tìm hiểu, dễ dàng ghi nhớ và thực hành.

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