Lĩnh án giết người từ việc nhân tình tranh chấp đất đai với gia đình chồng cũ

ANTD.VN - Trong lúc bị hại nhặt gạch ném, Long đuổi kịp và dùng cưa máy tấn công khiến người phụ nữ bị trọng thương…

Ngày 11-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Long (SN 1968, trú ở xã Bình Minh, Hà Nội) mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.

Về dân sự, Tòa án tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho hai bị hại hơn 180 triệu đồng. Theo tòa, hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người và việc các bị hại không tử vong là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo.

Quá trình xét xử cho thấy, năm 1992, vợ chồng ông Phạm Đình Bảo (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Hương (SN 1967, cùng trú ở xã Bình Minh, Hà Nội) được giao đất nông nghiệp cùng hộ gia đình bố mẹ chồng bà Hương là các cụ Phạm Đình Nhật (SN 1934) và cụ Nguyễn Thị Thanh (SN 1937).

Bị cáo Hoàng Thanh Long bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đến năm 1993, hộ gia đình ông Bảo tách hộ từ hộ cụ Nguyễn Thị Thanh. Quá trình sử dụng do có việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nên hộ gia đình ông Bảo chỉ còn lại diện tích 948 m2 đất nông nghiệp, trong đó có 184m2 đất ở xã Bình Minh.

Từ năm 1994 đến năm 2010, vợ chồng ông Bảo và bà Hương vào Lâm Đồng sinh sống. Ruộng đất nông nghiệp ở xã Bình Minh được cụ Thanh trông nom, quản lý và sử dụng.

Năm 2013, ông Bảo và bà Hương ly hôn nhưng chưa phân chia tài sản chung. Từ năm 2015, ông Phạm Đình Đ. (SN 1972, em trai ông Bảo) sử dụng diện tích 184 m2 đất nông nghiệp kể trên và cho rằng mình được ông Bảo viết giấy tờ ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Ông Đ. xây dựng một lán bằng tôn trên mảnh đất này. Đến tháng 11-2024, giữa bà Hương và ông Đ. xảy ra tranh chấp vì bà Hương cho rằng, nếu ông Bảo bán đất thì phải có sự đồng ý của bà Hương và các con của bà.

Đến đầu năm 2025, bà Hương có quan hệ tình cảm với bị cáo Hoàng Thanh Long và sinh sống như vợ chồng với bị cáo ở xã Bình Minh. Quá trình sinh sống, bị cáo Long biết việc tranh chấp đất đai giữa người tình và ông gia đình ông Đ.

Khoảng 9h15 ngày 17-11-2025, bị cáo Long điều khiển xe máy chở người tình mang theo chiếc máy cưa xích và con dao đến mảnh đất trên để dọn cây, cỏ.

Khi thấy bà Hương đang cầm dao dọn cỏ và Long cầm máy cưa cây, bà Nguyễn Thị T. (vợ ông Đ.) cho rằng hai người đó đang phá hoại mảnh đất gia đình mình nên đã chạy nhặt gạch ném về phía Long 2-3 phát. Do bức xúc vì bị bà Tám ném gạch trúng người nên bị cáo Long cầm theo máy cưa xích đuổi bà T.

Trong lúc bà T. nhặt gạch để ném lại Long thì bị cáo đuổi kịp, đè cưa máy lên sườn bà T., tăng ga để lười cưa hoạt động mạnh hơn và đưa lưỡi cưa hoạt động vào vùng đầu, ngực của bà T., gây ra các vết thương cho nạn nhân.

Thấy vợ bị tấn công, ông Đ. lao vào đánh Long thì bị cáo tiếp tục dùng máy cưa xích cưa vào vùng cổ, gáy và vùng đầu, gây ra các vết thương cho nạn nhân.

Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên cả ông Đ. và bà T. đều không bị tử vong. Tuy nhiên, ông Đ. đã bị tổn hại 13% sức khỏe và bà T. cũng bị tổn hại 15% sức khỏe.

Ngày 17-11-2025, bị cáo Hoàng Thanh Long ra cơ quan công an đầu thú và sau đó bị điều tra, xử lý về hành vi giết người… Quá trình giải quyết vụ án, các bị hại đề nghị cơ quan pháp luật buộc bị cáo phải bồi thường tổng cộng hơn 500 triệu đồng.