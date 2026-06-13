Bắt tạm giam đối tượng dùng dao tấn công vợ và "nhạc mẫu"

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (SN 2004, trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội “Giết người”.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo từ Công an xã Sơn Đông về việc Nguyễn Văn Tâm sử dụng hung khí gây thương tích cho vợ là chị K.T.D. (SN 2007) và mẹ vợ là chị K. (SN 1986). Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu và điều trị.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Văn Tâm

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan và trưng cầu giám định thương tích đối với các nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Tâm và chị K.T.D. là vợ chồng. Do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị K.T.D. đã đưa các con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Khoảng 19h30 ngày 10/6/2026, chị K.T.D. cùng mẹ đẻ là chị K đến nhà Tâm để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân. Sau khi lấy đồ xong, giữa Tâm và chị K xảy ra tranh cãi.

Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, Tâm đã sử dụng dao phay gây thương tích cho mẹ vợ và vợ. Sự việc chỉ dừng lại khi những người có mặt kịp thời can ngăn và khống chế đối tượng.

Hậu quả, cả hai nạn nhân bị thương và phải điều trị tại cơ sở y tế. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm về tội giết người.