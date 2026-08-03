Từ vụ khởi tố “ông trùm” máy hát karaoke: Xâm phạm quyền tác giả có thể bị phạt tù tới 3 năm

ANTD.VN - Liên quan đến vụ “ông trùm” máy hát karaoke Vũ Phi Điệp bị khởi tố, theo các chuyên gia pháp lý, hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bị phạt tiền tới 1 tỷ đồng hoặc phạt tù tới 3 năm.

Mới đây, Công an Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Phi Điệp (46 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Bị can Vũ Phi Điệp là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV. Theo thông tin ban đầu, dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào, nhưng ông Điệp vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu Viet KTV.

Từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trước sự việc trên, nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định. Theo họ, việc bảo vệ bản quyền góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả, nhà sản xuất và chủ sở hữu quyền, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Về chế tài xử lý các hành vi sao chép các tác phẩm âm nhạc để kinh doanh, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, Điều 38 Nghị định 341/2025/NĐ-CP nêu rõ, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi không trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng theo quy định.

Mức phạt tiền sẽ tăng lên, từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi không trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan khi sử dụng tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại hoặc bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại trong cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường…

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đó là buộc cung cấp danh mục, thời lượng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã sử dụng đối với hành vi vi phạm; Buộc trả cho chủ thể quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan số lợi bất hợp pháp thu được…

Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, tổ chức cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi quy định, người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sao chép, phân phối đến công chúng tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 - dưới 300 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100- dưới 500 triệu đồng…thì bị phạt tiền từ 50-300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; 2 lần trở lên; Thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên…thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Pháp nhân thương mại phạm tội có thể bị phạt tiền đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm, thậm chí bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1-3 năm.