Bắt đối tượng trộm cắp tài sản có nhiều tiền án

ANTD.VN - Công an phường Khương Đình, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự về trộm cắp, vừa ra tù lại tiếp tục đột nhập nhà dân để gây án.

Rạng sáng 31-7, Công an phường Khương Đình nhận được tin báo về việc phát hiện một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà dân tại số 426 phố Khương Đình với mục đích trộm cắp tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Đối tượng Trần Đình Giáp

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Đình Giáp (SN 1994; trú tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An). Tại cơ quan Công an, Giáp khai nhận đã lợi dụng khi người dân đang ngủ say, trèo qua cửa sổ tầng 3 để đột nhập vào căn nhà với mục đích trộm cắp tài sản thì bị chủ nhà phát hiện.

Đáng chú ý, Trần Đình Giáp là đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự, đều liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Mặc dù mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 29-3-2026, đối tượng lại tiếp tục tái phạm.

Công an phường Khương Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.