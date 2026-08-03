Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 60 tỷ đồng

ANTD.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện, triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, với gần 12.000 lượt cá cược và tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định gần 60 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hải Phòng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, rà soát các hội, nhóm, tài khoản và dấu hiệu hoạt động cá độ trên không gian mạng qua đó phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang “Bong88”, hoạt động với quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng tại Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, Nguyễn Bá Chí (SN 1993, trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng), được xác định là một trong những đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây. Chí có quan hệ, móc nối với nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP. HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên và một số địa phương khác để hình thành mạng lưới tổ chức cá độ bóng đá qua Internet.

Quá trình xác minh cho thấy, đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương đối tinh vi. Các đối tượng tổ chức thành nhiều cấp, phân công vai trò trong việc quản lý tài khoản, giao tài khoản cho người chơi, theo dõi kết quả và thanh toán tiền thắng, thua.

Theo tài liệu bước đầu, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, thông qua các mối quan hệ, Nguyễn Bá Chí cùng một số đối tượng tiếp nhận tài khoản cá cược cấp độ Master “KWPxxx” (tài khoản tổng đại lý), sau đó tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý và cung cấp cho nhiều người chơi tại nhiều địa phương.Từ tài khoản cấp trên, đường dây được phân thành 4 nhánh chính, mỗi nhánh tiếp tục quản lý nhiều tài khoản người chơi. Qua đó hình thành mạng lưới cá độ hoạt động liên tỉnh.

Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, ngày 16-7-2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng triển khai 4 tổ công tác, đồng loạt thực hiện các biện pháp đấu tranh đối với các đối tượng trong đường dây tại nhiều địa bàn trên cả nước. Lực lượng Công an đã triệu tập, đưa nhiều đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc; đồng thời thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị điện tử cùng hàng nghìn trang tài liệu, dữ liệu thể hiện lịch sử giao dịch cá độ bóng đá để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan Công an xác định, từ ngày 30-5 đến ngày 17-7, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12 nghìn lượt cá cược với tổng số tiền khoảng 60 tỷ đồng.

Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm Nguyễn Bá Chí, Vương Trường Giang, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Quốc Anh và Hoàng Thanh Tân về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.