Triệt phá ổ nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong đêm

ANTD.VN - Chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm, Công an xã Đại Thanh (TP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả đấu tranh cho thấy hiệu quả rõ nét của lực lượng Công an cấp xã trong công tác quản lý địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Các đối tượng liên quan vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Từ biểu hiện nghi vấn đến bắt quả tang ổ nhóm ma túy

Trong quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, Công an xã Đại Thanh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng liên quan gồm: Trương Minh Chiến (SN 1996); Trần Văn Tình(SN 2004 có 1 tiền sự năm 2024 bị Công an huyện Kim Sơn, Ninh Bình xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); Trần Văn Hào (SN 2002); Phạm Văn Huỳnh (SN 2000); Lại Thế Lực (SN 2006); Trần Văn Sơn (SN 2002); Hoàng Ngọc Cảnh (SN 1999) cùng có quê quán tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, khoảng 1h05 ngày 29-7, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực sân chơi xóm Đại Khang, tổ công tác phòng chống tội phạm Công an xã Đại Thanh phát hiện Trương Minh Chiến (SN 1996) và Trần Văn Tình (SN 2004), đã có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, đấu tranh ban đầu, hai đối tượng khai nhận vừa rời khỏi phòng trọ của Trần Văn Hào tại xóm Đại Khang, nơi có một nhóm thanh niên đang tụ tập để sử dụng ma túy. Dù chưa trực tiếp sử dụng ma túy tại thời điểm bị kiểm tra, song lời khai của các đối tượng đã giúp lực lượng Công an nhanh chóng xác định địa điểm, phương thức hoạt động của cả nhóm.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội quả tang, tổ công tác lập tức triển khai lực lượng kiểm tra phòng trọ của Trần Văn Hào. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện trên gác xép có nhiều đối tượng đang tụ tập cùng các tang vật nghi liên quan đến ma túy, gồm một đĩa sứ bám dính chất bột màu trắng, một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, ống hút tự tạo, bật lửa ga cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng ma túy.

Toàn bộ các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an xã để phục vụ công tác điều tra.

Chủ động nắm địa bàn, giữ bình yên cơ sở

Quá trình đấu tranh làm rõ, cơ quan Công an xác định tối 28-7, nhóm đối tượng gồm Trần Văn Hào, Phạm Văn Huỳnh, Hoàng Ngọc Cảnh, Lại Thế Lực, Trần Văn Sơn, Trần Văn Tình và Nguyễn Minh Vy tụ tập ăn uống tại phòng trọ của Hào. Sau cuộc nhậu, Hào đã rủ cả nhóm góp tiền mua ma túy tổng hợp dạng ketamine để cùng sử dụng.

Cơ quan Công an ghi lời khai đối tượng

Theo sự thống nhất của cả nhóm, Hào trực tiếp liên hệ với Trương Minh Chiến để mua ma túy với giá 3 triệu đồng. Chiến sau đó mang ma túy đến giao tại phòng trọ của Hào và hẹn thanh toán sau. Sau khi nhận ma túy, Hào chuẩn bị dụng cụ, cùng nhiều đối tượng lên gác xép sử dụng trái phép chất ma túy. Đúng thời điểm này, lực lượng Công an xã Đại Thanh bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang toàn bộ hành vi vi phạm.

Kết quả giám định ban đầu xác định tang vật thu giữ là 2,702 gam ma túy loại Ketamine. Đồng thời, trên đĩa sứ, ống hút tự chế và thẻ căn cước công dân của một đối tượng cũng phát hiện có bám dính Ketamine.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành xét nghiệm nhanh đối với 9 người liên quan. Kết quả cho thấy 8 trường hợp dương tính với Ketamine, chỉ duy nhất một người âm tính và bước đầu xác định không tham gia sử dụng ma túy.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Văn Hào cùng nhiều đối tượng có dấu hiệu của tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; riêng Trương Minh Chiến có dấu hiệu của tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Công an xã Đại Thanh đã phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy nguồn đối tượng đã bán ma túy cho Trương Minh Chiến để xử lý triệt để.

Kết quả đấu tranh thành công vụ án tiếp tục khẳng định hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã Đại Thanh sau khi triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp. Với phương châm chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường tuần tra khép kín, kịp thời phát hiện từ những biểu hiện bất thường, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng bóc gỡ cả đường dây phạm tội ngay từ khâu mua bán đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác.

Việc liên tiếp phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy không chỉ góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở mà còn thể hiện quyết tâm của Công an xã Đại Thanh trong thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, xây dựng địa bàn an toàn, bình yên, không để tội phạm và tệ nạn ma túy có điều kiện hoạt động.