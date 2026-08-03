Triệt phá đường dây sản xuất ma túy Etomidate ngụy trang thuốc lá điện tử quy mô lớn

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép chất ma túy Etomidate ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill) với quy mô lớn, có nguồn cung từ nước ngoài. Vụ án tiếp tục cho thấy thủ đoạn tinh vi của các đối tượng khi lợi dụng thuốc lá điện tử để đưa ma túy tiếp cận giới trẻ.

Lê Quang Trọng bị bắt giữ cùng tang vật

Trong quá trình tăng cường rà soát, phát hiện và đấu tranh với các loại ma túy mới, đặc biệt là Etomidate được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM đã bóc gỡ thành công thêm một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép chất ma túy hoạt động với quy mô lớn, có nguồn cung từ Campuchia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Lê Quang Trọng (SN 2000, hiện ngụ tại phường Bình Tân) cầm đầu. Các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín từ khâu vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, pha chế thành tinh dầu, bơm vào các đầu Pod Chill rồi phân phối cho nhiều đầu mối tiêu thụ trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng truy xét các mắt xích còn lại trong đường dây. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 30 đối tượng về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý thêm 7 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Tang vật thu giữ đặc biệt lớn, gồm khoảng 10.000ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa; 1.460 đầu Pod Chill đã chứa ma túy; 13.500 vỏ đầu Pod rỗng; 595 thân máy hút Pod cùng nhiều dụng cụ pha chế, chiết rót, bơm dung dịch. Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu Pod Chill thành phẩm. Đáng chú ý, số lượng lớn vỏ đầu Pod rỗng cùng các thiết bị chuyên dụng cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ Pod này được bơm đầy tinh dầu ma túy, lượng sản phẩm tung ra thị trường sẽ còn lớn gấp nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn người, nhất là thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên.

Theo Công an TP HCM, Etomidate hiện đã được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lợi dụng hình thức thuốc lá điện tử với mẫu mã hiện đại, nhiều hương vị hấp dẫn để ngụy trang, lôi kéo người sử dụng. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp tục triệt xóa thành công đường dây này không chỉ ngăn chặn kịp thời lượng lớn ma túy Etomidate thẩm lậu ra thị trường mà còn thể hiện quyết tâm của Công an TP HCM trong đấu tranh với các loại ma túy mới. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết bóc gỡ các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép Etomidate cũng như các loại ma túy mới khác, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy.